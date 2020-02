Spa-bottelaar pompt 17 miljoen in Bulgaars bronwater

Spadel, de beursgenoteerde bottelaar van Bru en Spa, investeert 17 miljoen euro in zijn Bulgaarse fabriek. Er komt een nieuw magazijn

De Belgische waterbottelaar Spadel is vooral bekend van Spa en Bru, maar ook in Bulgarije brengt het Belgische beursgenoteerde bedrijf van de familie Du Bois water aan de man. Het gaat om Devin, dat Spadel in 2016 overnam.

Devin is met zijn 50 miljoen euro omzet goed voor 16 procent van de verkoop van Spadel. De 9,7 miljoen euro winst van Devin tekent voor 17 procent van de groepswinst.

Nieuwe productielijnen

Al jaren groeit Devin. In 2018 dikte de omzet aan met 7,6 procent. Het bedrijf verkocht in liters 4 procent meer water.

466 Bulgarije Bij de Bulgaarse tak van Spadel werken 466 mensen.

Spadel wil zijn Bulgaarse merk laten groeien en investeert 17 miljoen euro. Devin krijgt een gloednieuw geautomatiseerd magazijn en twee productielijnen worden vervangen. Devin heeft één waterbottelarij in Bulgarije. Daar werken 466 mensen aan zes productielijnen.

De overname van Devin in 2016 was de grootste ooit voor Spadel. Het Waalse bedrijf telde 120 miljoen euro neer.

Marktleider

Devin is de marktleider in Bulgarije. De bottelaar heeft 40 procent van de Bulgaarse flessenwaterverkoop in handen.