Spa- en Bru-bottelaar boekt minder winst, maar belooft meer

De Belgische beursgenoteerde waterbottelaar Spadel zag zijn bedrijfswinst in de eerst helft van 2018 met 15,6 procent dalen naar 17,8 miljoen euro.

Vooral in België en Nederland stond de winst van de bottelaar van Spa en Bru onder druk, want als de Bulgaarse activiteiten uit de cijfers worden gefilterd, bedroeg de bedrijfswinstdaling 26,5 procent.

De reden voor de daling zijn stijgende grondstofkosten, maar vooral de druk van supermarktketens om de prijzen te verlagen. Dat effect zal ook in de tweede helft van het jaar spelen, zegt Spadel . ‘De commerciële omgeving is alsmaar competitiever en wordt gekenmerkt door een sterke promotionele druk en een prijzenoorlog in de sector van de grootdistributie.’