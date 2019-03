Spaanse comeback Keizer Karel stut omzet Co.Br.Ha

De moedermaatschappij van Brouwerij Haacht kon haar bierverkoop vorig jaar flink optrekken dankzij de groeiende populariteit in het buitenland van speciaalbieren als Keizer Karel of Ommegang. Maar het dividend groeit niet mee.

Dat het beursgenoteerde Co.Br.Ha haar totale bierverkoop vorig jaar met 4,5 procent zag toenemen, blijkt te danken aan de sterke prestaties in Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië. Co.Br. Ha. is wellicht het bekendst als de brouwer van Primus, maar de groep produceert ook degustatiebieren zoals Keizer Karel, Ommegang of Tongerlo. Vooral die bieren vielen vorig jaar in de smaak, al stelde het bedrijf ook een groei vast in de categorie witbieren en pilsbieren.