Spaanse sneeuw maakt groenten duurder

Belgische supermarkten hebben het moeilijk om voldoende komkommers, bloemkool en aubergines in de rekken te krijgen. De reden is de grote sneeuwval in Spanje. 'De groenten zijn ook een stuk duurder, maar de consument voelt het voorlopig niet.'

De zware sneeuwval die Spanje de voorbije week teisterde, is voelbaar tot in de Belgische supermarkten. Ze hebben moeite om voldoende groenten in de rekken te krijgen van enkele populaire soorten die ’s win­ters uit Spanje komen. 'Het gaat om komkommers, tomaten, paprika, aubergines, courgettes, bloemkool en broc­co­li', zegt Colruyt-woordvoerder Silja Decock. 'Als we tekorten in onze winkels hebben, informeren we onze klanten met pancartes.'

Het is op dit moment uitdagend om aan voldoende kwalitatief product te geraken, maar moeilijk gaat ook. Silja Decock Woordvoerder Colruyt Group

'Onze groenten komen vooral uit de gebieden Murcia en Almeria. Hoewel het daar niet gesneeuwd heeft, vertraagden de erg koude temperaturen en vorst de groei', zegt Decock. 'Na de koudegolf volgde ook veel neerslag, waardoor de telers niet op het veld konden om te oogsten. Tel daar de hevige sneeuwval in de rest van het land bij, waardoor er hier en daar transportproblemen waren.'

Her en der zijn bepaalde producten niet meer voorradig, maar structureel zijn er volgens Colruyt geen grote lege gaten in het rek. 'De situatie is uitdagend, maar moeilijk gaat ook. Door de contacten van onze aankopers, en doordat we ook in Italië groenten kopen, kunnen we onze klanten voldoende kwalitatieve producten aanbieden.'

Impact op de prijzen

'Ook wij krijgen minder groenten dan normaal binnen', zegt Carrefour-woordvoerder Aurélie Gerth. 'Maar van echte leveringsproblemen is voorlopig geen sprake. Dat komt omdat we een nauwe samenwerking hebben met onze leverancier, die ons met prioriteit belevert.'

We merken dat de vrachtwagens moeilijker in België raken door de sneeuw. Dennis Duinslaeger Woordvoerder Greenyard

Die leverancier is het beursgenoteerde Belgische Greenyard, met wie Carrefour twee jaar geleden een verregaande samenwerking aanging. Ook Greenyard heeft nog geen last van echte tekorten, zegt woordvoerder Dennis Duinslaeger. 'We merken dat de vrachtwagens moeilijker in België raken door de sneeuw. Maar de situatie normaliseert. In de komende weken moeten we wel nagaan of de weersomstandigheden gevolgen hebben voor de oogst.' Ook Colruyt verwacht verbetering.