Spadel genoot een beetje van het warme weer

Mede door het warme weer van vorig jaar kan de drankengroep Spadel uitpakken met mooie resultaten. De groep kijkt met minder enthousiasme naar de markt in 2019.

De Luikse drankengroep Spadel , vooral gekend voor Spa en Bru, noteerde in 2018 een stijging van de omzet met 8,8 procent tot 314 miljoen euro. De groei was deels toe te schrijven aan de overname van het Bulgaarse Devin AD. Op vergelijkbare basis was er een toename met 5,1 procent.

De omzetgroei wordt op de eerste plaats toegeschreven aan de 'commerciële dynamiek van de merken in een context van een groeiende markt voor gebotteld water in de meeste landen waar de groep actief is'. Zeg maar dat Spadel-merken goed stand hielden op een groeiende markt.

De ongewoon warme zomer in de Benelux, Frankrijk en het VK hadden ook een positief effect op de omzet, maar mag niet worden overschat. De impact was volgens Spadel kleiner dan in vroegere jaren met hete zomers.

Het courant resultaat steeg met 11,1 procent tot 36,66 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat nam toe met 62 procent tot 53,57 miljoen euro als gevolg van een uitzonderlijke herschatting van de schulden voor statiegeldverpakkingen.

Het brutodividend is verhoogd met 11,1 procent tot 2 euro per aandeel.

Spadel verwacht een positieve evolutie van de markt van het gebotteld mineraal water. Er is evenwel sprake van een steeds hevigere concurrentie op de markten: er is een hoge promotiedruk en een druk op de prijzen van de supermarkten.