Spadel haalt fors meer winst uit zijn water

Spadel, de producent van Spa-mineraalwater, heeft in de eerste jaarhelft flink meer winst gebotteld dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis voor het eerst toesloeg.

De omzet van de mineraalwatergroep Spadel lag met 140,9 miljoen euro 6,4 procent hoger. Vorig jaar kwam dat cijfer uit op 132,4 miljoen euro. Vooral de verkoop in Bulgarije (+14%) en de Benelux (+4%) deed het goed. ‘De lockdowns tijdens de eerste maanden van dit jaar hadden een belangrijke impact op de consumptie buitenshuis en op onze verkoop’, klinkt het. ‘De geleidelijke heropening in het tweede kwartaal bracht de verkoop weer op gang, maar nog niet tot het normale niveau.’

De operationele winst lag bijna de helft hoger op 21,5 miljoen euro. Onder de streep steeg de nettowinst met twee derde, van 10,7 miljoen naar 17,8 miljoen euro of 4,30 euro per aandeel (2,58 euro vorig jaar). De forse winsttoename is te danken aan de gunstige verkoopmix, waarbij meer producten werden verkocht met een hoge winstmarge. Bovendien slaagde Spadel erin de kosten voor productie en marketing terug te dringen.

Spadel investeerde in de eerste jaarhelft 4,6 miljoen euro, onder meer in nieuwe productielijnen in Bulgarije. De operationele cashflow ging een kwart hoger naar 31,9 miljoen euro. Eind juni had de mineraalwatergroep 71,6 miljoen euro op de bankrekening staan.