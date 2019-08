Speculoos van Lotus rolt van band in VS

Lotus-speculoos wordt niet langer alleen in het Oost-Vlaamse Lembeke geproduceerd. Sinds begin augustus is de gloednieuwe Amerikaanse speculoosfabriek van koekjesbakker Lotus Bakeries operationeel.

De eerste 'US made' Biscoff (de Amerikaanse merknaam, red.) ligt weldra in de Amerikaanse winkel.

De Amerikaanse speculoosfabriek staat in Mebane, in de oostelijke deelstaat North Carolina. De fabriek bevat twee productielijnen. Er wordt momenteel in twee ploegen gewerkt, de bedoeling is tegen eind dit jaar naar een drieploegensysteem te evolueren. De Verenigde Staten zijn al enkele jaren het grootste speculoosland voor Lotus Bakeries.