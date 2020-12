Speculoos wordt Brussels cultureel erfgoed

Dat speculoos uitgerekend nu op de immateriële erfgoedlijst van het Brussels Gewest belandt, is niet toevallig. Volgens de Brusselse erfgoedcel gaat de traditie om speculoos vooral met Sinterklaas te eten al terug tot de 18de eeuw.

Maar in het Brusselse maken nog maar een dertigtal bakkers en patissiers de koekjes op de ambachtelijke wijze, vaak in de periode rond Sinterklaas. De vraag om speculoos op te nemen in de Brusselse erfgoedlijst kwam van Maison Dandoy, de oudste koekjesbakker van België, met roots die teruggaan tot 1828.