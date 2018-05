Speurders vallen Voedselagentschap binnen

Er is een vermoeden dat het FAVV verkeerde informatie verspreidde tijdens de fipronilcrisis van 2017.

Speurders van het Brusselse gerecht zijn dinsdagochtend binnengevallen in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De inval maakt deel uit van een gerechtelijk onderzoek na een vermoeden dat verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren in 2017. Dat is bevestigd door federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). Hij 'neemt akte' van de huiszoekingen en zegt dat 'het gerecht zijn werk doet'.

Dat onderzoek heeft inderdaad te maken met de fipronilcrisis van 2017 Dorine Van Geert Woordvoerster FAVV

FAVV-woordvoerster Dorine Van Geert bevestigt dat er een onderzoek is geweest in opdracht van de onderzoeksrechter. 'Dat onderzoek heeft inderdaad te maken met de fipronilcrisis van 2017', aldus Van Geert.

Het Voedselagentschap verleent volgens Van Geert zijn volledige medewerking aan het onderzoek. We hebben geen idee of het gericht was tegen het Voedselagentschap. We wachten nog de details van het onderzoek af, zegt Van Geert.

Manke communicatie

Vorige zomer maakte het FAVV bekend dat de giftige stof fipronil was ontdekt in kippeneieren. De fipronilcrisis ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de communicatie van het FAVV laattijdig, gebrekkig en zelfs tegenstrijdig was.

De kippeneieren en afgeleide producten bleken in zo'n 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.