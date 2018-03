Staking bij AB InBev voorbij

De depots van AB InBev werden donderdag en vrijdag geblokkeerd door ontevreden werknemers. De aanleiding voor het sociaal conflict was dat directie en vakbonden het niet eens kunnen worden over de compensaties die de bonden eisen voor de op stapel staande reorganisatie van het regionaal netwerk van depots van de brouwerij. De bonden dreigden met acties in de brouwerijen zelf als er geen akkoord zou komen.

De positief verlopen onderhandelingen resulteerden in een eerder technisch akkoord over omkadering en verbetering van bepaalde werkomstandigheden. 'Voor de bonden is dit een goed akkoord', stelt Vanautgaerden. 'Het is een kaderakkoord voor de toekomst als een verhuizing of sluiting van een ander depot op tafel komt te liggen. Vandaag is dat nog niet aan de orde. Het gaat op dit moment uitsluitend om het depot in Hasselt.'