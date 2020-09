Staking in brouwerij Jupiler loopt op laatste benen

Het verzoeningsoverleg tussen de directie en de vakbonden bij de brouwerij van AB InBev in het Luikse Jupille lijkt maandag dan toch resultaat te hebben opgeleverd. In de brouwerij, die onder meer de pils Jupiler brouwt, wordt al tien dagen gestaakt. Na een reeks coronabesmettingen legde een deel van het personeel het werk neer.

Strijd

De staking in Jupille heeft de sociale relaties bij het bedrijf op scherp gezet. Volgens verslagen van een deurwaarder was er tijdens de acties sprake van 'een agressieve sfeer ter plaatse, sabotage en een gevaarlijke context waarin zelfs iemand die verplicht in quarantaine moest aanwezig was rond de stakingsposten'. De socialistische vakbond FGTB, die het verzet aanvoerde, ontkende dat.