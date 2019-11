Staking legt Belgische brouwerijen AB InBev 24 uur plat

De werknemers van de brouwer staken woensdag in alle Belgische depots en brouwerijen.

Woensdagmorgen is in alle brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) en depots van AB InBev in ons land een staking uitgebroken voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en 'een correcte uitbetaling' van de lonen en de RSZ-aangifte.