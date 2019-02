Start-up bouwt 'grootste brouwerij van Gent' | De Tijd

Start-up bouwt 'grootste brouwerij van Gent'

De stichters van de start-up BeerSelect, met general manager Wout Meuleman als tweede van links.

Het jonge bedrijfje BeerSelect heeft 900.000 euro opgehaald bij investeerders als Belfius en PMV. De start-up gebruikt een groot deel voor de bouw van eigen brouwerij, die de grootste van Gent moet worden.

BeerSelect, opgericht in 2016, wil zich opwerpen tot een platform dat kleine en lokale brouwerijen ondersteunt in marketing en sales, distributie en productie. De Gentse start-up gaat daarom een eigen brouwerij bouwen waar ambachtelijke brouwers op grotere schaal kunnen produceren en experimenteren met nieuwe smaken en varianten.

Het vierkoppige team van BeerSelect - gemiddeld 23 jaar oud - kon in een financieringsronde 900.000 euro vers geld ophalen. Het grootste deel komt van de bank Belfius en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, die samen 700.000 euro inbrengen. De overige 200.000 euro komt van tien investeerders die verbonden zijn met de accelerator The Birdhouse. Een bekende geldschieter is Guy Wollaert, een voormalige internationale topmanager bij Coca-Cola.

Medestichter Wout Meuleman: 'We hebben een schitterende locatie op het oog in Gent, we willen er de grootste brouwerij van de stad laten verrijzen. We hebben er alle vertrouwen in dat het dossier snel rond zal zijn. Er is haast bij, want veel lokale brouwerijen barsten vandaag uit hun voegen. In onze brouwerij kunnen ze op grotere schaal produceren. Mét de garantie dat het originele recept, de smaak en de kwaliteit van hun bier behouden blijft.'

