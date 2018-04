Sterrenrestaurant Bruneau krijgt toch doorstart

De gewezen sterrenchef Jean-Pierre Bruneau heeft eindelijk een koper voor zijn befaamd restaurant in Brussel. Wie de overnemer is, wordt nog niet bekendgemaakt. Vast staat wel dat het concept ongewijzigd blijft.

'Jean-Pierre Bruneau est un homme heureux' staat er te lezen in de Franstalige krant La Libre Belgique. De gerenommeerde chef van het naar hemzelf vernoemde sterrenrestaurant Bruneau heeft alsnog een overnemer voor zijn restaurant gevonden. Het restaurant in Ganshoren sloot zijn deuren in januari van dit jaar na een lange zoektocht naar een overnemer.

In augustus 2017 kondigde Bruneau de sluiting aan. Bruneau zette zijn restaurant toen in de etalage voor 1,5 miljoen euro, maar het uiteindelijke verkoopbedrag is niet bekend.

Ook over identiteit van de koper is weinig geweten, maar de 74-jarige chef laat wel uitschijnen dat het om iemand zou kunnen gaan die ooit in in zijn restaurant heeft gewerkt. Maar verder wil hij er niets over kwijt. 'Ik wil het plezier van de toekomstige eigenaar niet bederven door het zelf aan te kondigen', zegt Bruneau.

42 jaar achter het fornuis

Hij vult aan dat het een gastronomisch restaurant blijft en dat fijnproevers zich kunnen verheugen op een kwaliteitsvol restaurant in het noorden van de hoofdstad dankzij de komst van een echte chef-kok. De naam noch het logo zullen veranderen, enkel de persoon achter het fornuis, verzekert Bruneau, die 42 jaar achter datzelfde fornuis heeft gestaan.

Daarmee maakt hij nog eens duidelijk wat hij vindt van de moderne ontwikkelingen in de keuken van de betere restaurants. Bruneau heeft zich meermaals, ook in De Tijd, laatdunkend uitgelaten over de moleculaire keuken en de vele modieuze culinaire trends. Voor hem is het dan ook duidelijk waarom hij geleidelijk aan zijn drie sterren bij Michelin verloor: ‘Ik ben exact hetzelfde blijven doen als ik altijd gedaan heb. Mijn kaart is bijna ongewijzigd. Vroeger onderscheidden restaurants zich met signatuurgerechten die hen een identiteit gaven en waarvoor de klanten speciaal kwamen. Maar het restaurantwezen is modegevoelig geworden. En de Michelingids volgt die trend', klonk het in een gesprek met De Tijd.

Beau monde

Al sinds 1975 serveert hij langoustines en kaviaar aan de beau monde van Brussel en omstreken. Twee jaar na zijn culinaire entrée werd hij al beloond met een eerste Michelin-ster. een tweede en derde ster volgden in de jaren tachtig. Daarmee was de toon direct gezet: de rijke zakenmensen, politici en bekende mensen kwamen geregeld over de vloer bij Bruneau.

Recent nog lunchten vicepremier Didier Reynders (MR) met vicepremier Jan Jambon (N-VA) en N-VA-voorzitter Bart De wever -enkele weken voor de sluiting in januari- in het restaurant.