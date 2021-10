Stevige miljardenkater voor SABMiller-duo bij AB InBev

De tabaksreus Altria en de familie Santo Domingo kunnen vanaf maandag hun geblokkeerde AB InBev-aandelen verhandelen. Die kregen ze ten tijde van de overname van SABMiller in 2016. Het gaat om 14,3 procent van AB InBev. De kans dat de markt wordt overspoeld door AB InBev-papier is evenwel klein.

Vijf jaar geleden rondde AB InBev de overname van SABMiller af. Met de deal nam 's werelds grootste brouwer zijn belangrijkste concurrent over en verzekerde de in Leuven gebaseerde biergroep zich van de werelddominantie. The sky was the limit.

Maar de medaille had ook een keerzijde. De overname van SABMiller zadelde AB InBev op met een enorme schuldenberg die het nog steeds met alle macht probeert terug te dringen (zie hieronder). En vorig jaar sloeg de coronacrisis toe. Dat alles deed de beurskoers van AB InBev naar beneden tuimelen. Bij de aankondiging van de overname - na een bitse overnamestrijd - noteerde de bierreus nog op meer dan 122 euro per aandeel. Bij de afsluiting van de transactie een klein jaar later was dat al teruggevallen tot 111 euro. De koers ligt dezer dagen iets boven 47 euro.

De essentie AB InBev kocht zijn concurrent SABMiller vijf jaar geleden.

Als grootaandeelhouders van SABMiller kregen de tabaksreus Altria en de familie Domingo in ruil voor hun aandelen cash én AB InBev-aandelen.

Die stukken zijn dividend- en stemgerechtigd, maar waren tot nu toe niet verhandelbaar. Vanaf maandag is dat wel het geval.

Het SABMiller-duo kijkt evenwel aan tegen een papieren miljardenverlies op die aandelen.

Tandengeknars

De kleine beleggers en de Belgische en Braziliaanse families achter AB InBev moeten het met lede ogen aanzien. Voor de tabakreus Altria en de familie Santo Domingo geldt dat nog wat meer. Als referentieaandeelhouders van SABMiller kregen ze voor hun aandelen in dat bedrijf cash én AB InBev-aandelen.

Die aandelen zijn dividend- en stemgerechtigd, maar ze waren niet verhandelbaar voor een periode van vijf jaar. Die loopt maandag ten einde. Altria en Bevco bezitten 86,5 procent van alle geblokkeerde aandelen ('restricted shares' in het vakjargon). Altria bezit 185,1 miljoen geblokkeerde aandelen, Bevco 96,8 miljoen stuks.

Vijf jaar geleden waren die aandelen ruim 31,3 miljard euro waard. Nu is dat slechts 13,42 miljard meer of 57 procent minder. Lees: hun papieren verlies bedraagt een kleine 18 miljard euro.

Schermvullende weergave

De pil wordt enigszins verguld dankzij de dividenden die Altria en de familie Santo Domingo kregen voor de betrokken aandelen. AB InBev keerde sinds oktober 2016 per aandeel 10,8 euro uit. Dat bracht het SABMiller-duo in totaal 3,03 miljard op, wat het papieren verlies terugdringt tot 14,85 miljard euro.

Geen uitverkoop

Vanaf maandag kunnen Altria en de Colombiaanse familie hun aandelen verkopen. Toch lijkt de kans op een uitverkoop door het duo klein. Indien de twee dat massaal doen, kan dat de koers van AB InBev stevig onder druk zetten. Bovendien zouden ze een stevig verlies moeten slikken.

‘Ik zie geen enkel signaal dat ze zouden willen uitstappen’, zegt Wim Hoste, een beursanalist van KBC. ‘Beide zijn al lang actief in de bierindustrie. Eerst jaren bij SABMiller en nu dus al vijf jaar bij AB InBev.’ Met Martin Barrington levert Altria overigens de voorzitter van de beursgenoteerde bierreus.

14,85 miljard PAPIEREN VERLIES Het papieren verlies van Altria en de familie Santo Domingo op hun geblokkeerde aandelen bedraagt 14,85 miljard euro.

Bovendien verwachten heel wat waarnemers - onder wie de KBC-analist - dat AB InBev de komende maanden en jaren kan herstellen van de schade die corona heeft aangericht. Groeit de verkoop en verkleint AB InBev zijn schuldenberg, dan is de kans groot dat ook de waarde van het aandeel toeneemt. In dat scenario loont het voor de Santo Domingo’s en Altria om hun voorlopig virtueel verlieslatende aandelen nog even bij te houden.

Miljardenschuld

AB InBev worstelt nog steeds met de schuld van de overname van SABMiller. Eind juni bedroeg de nettoschuld van de bierreus - bijna vijf jaar na de overname van zijn voornaamste concurrent - nog steeds 83,4 miljard dollar (72,1 miljard euro). Dat komt overeen met 4,4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda), terwijl de brouwer van Stella Artois en Budweiser op de langere termijn nog steeds een schuldgraad van twee keer de brutobedrijfswinst nastreeft.

AB InBev worstelt nog steeds met de schuld van de overname van SABMiller. Eind juni bedroeg de nettoschuld van de bierreus nog steeds 83,4 miljard dollar.

Om die schuldgraad naar beneden te halen toverde ex-CEO Carlos Brito verschillende deals uit zijn hoed. AB InBev bracht onder meer zijn Aziatische tak naar de beurs, verkocht de helft van zijn Amerikaanse blikjesfabrieken en zijn Australisch tak en snoeide in zijn dividend.

Dat soort maatregelen lijkt onder zijn opvolger Michel Doukeris nog niet te verdwijnen. Deze week raakte bekende dat AB InBev werkt aan de verkoop van zijn Duitse merkenportefeuille. Dat zou de biergroep 1 miljard euro kunnen opleveren.