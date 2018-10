Stijgende prijzen doen boeren zelf elektriciteit maken

2018 was geen goed jaar voor de Belgische boeren. Door de droogte daalden hun inkomsten, terwijl ook hun winst onder druk stond (zie kader) . Dat is deels te verklaren door de toegenomen energiekosten. De energieprijzen gingen 15 procent hoger, berekende de Boerenbond. De gemiddelde boer moest zijn energieleverancier 9 procent meer betalen dan in 2017.

Dat hun energiefactuur minder hard stijgt dan de globale elektriciteitsprijs is te verklaren doordat boeren energie besparen. ‘De energieprijzen zijn goed voor 9 procent van de kosten van een landbouwer’, zegt Pieter Verhelst, de hoofdeconoom van de Boerenbond. ‘Veel boeren hebben het moeilijk en moeten besparen. Dan kijken ze al snel naar hun energieverbruik. Vooral in de energie-intensieve tuinbouw is in de afgelopen jaren bespaard, maar ook in de veeteelt.’