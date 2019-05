Stijgende varkensprijs treft Ter Beke en Willy Naessens

Door varkenspest in China stijgen de prijzen voor varkenskarkassen fors. Goed nieuws voor de boeren en de slachters, maar slecht nieuws voor vleesverwerkers zoals Ter Beke en Willy Naessens.

'De laatste maanden is onze beurskoers trager gegroeid dan de Bel20. Daar zit ik mee in. We gaan hard werken en de kosten onder controle houden.'

Met die woorden begon CEO Francis Kint woensdag de jaarlijkse algemene vergadering van de Belgische beursgenoteerde maker van charcuterie en bereide maaltijden Ter Beke . Dat de koers van de producent van de Come a Casa-lasagnes onder druk staat is te verklaren door dure varkens.

De Belgische en wereldwijde prijzen voor varkensvlees zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. In januari betaalden bedrijven als Ter Beke, Willy Naessens Food en Imperial Meat (Aoste) minder dan 115 euro per 100 kilogram varkenskarkas. Vandaag betalen ze 157 euro.

De prijzen stijgen omdat er varkenspest heerst in China, en dat heeft wereldwijd gevolgen. De helft van de wereldwijde varkenspopulatie leeft in China. Volgens een recent rapport van de Rabobank moeten 200 miljoen van de 360 miljoen Chinese varkens worden geruimd. De impact is nu al te voelen: de Chinezen importeren meer varkensvlees.

De brui geven

Voor de vleesverwerkers zit er niet meer op dan de situatie uit te zweten. Hoeveel Ter Beke precies verliest door de hoge varkensprijs, weet CEO Kint nog niet. Maar een analist van beurshuis KBC Securities rekent erop dat het bedrijf 3,5 miljoen euro winst zal verliezen. KBC denkt dat de duurzame brutobedrijfswinst (rebitda) van Ter Beke dit jaar uitkomt op 50,4 miljoen euro.

Dat bedrag wil Kint niet bevestigen. 'Het is nog onduidelijk wat de precieze impact zal zijn. Maar in de huidige omstandigheden blijven we erbij: de winst van ons bedrijf zal hoger liggen dan in 2018.'

Het is niet de eerste keer dat Ter Beke en co te maken hebben met hoge prijzen. In 2017 lagen ze nog vele hoger. Ook toen lag China aan de basis. Er was een varkensvleestekort doordat de regering had beslist dat er geen varkens meer mochten worden gekweekt in steden. Tegelijk was er ook schaarste op de Europese markt, doordat uitzonderlijk veel varkensboeren er de brui aan hadden gegeven.

Vleeseter betaalt

Net zoals toen zal wellicht ook nu vooral de eindconsument ervoor opdraaien. Vlees in de supermarkt wordt waarschijnlijk duurder. Bedrijven als Ter Beke proberen de impact van de stijgende varkensprijzen op hun winst te verkleinen door de meerkost door te rekenen aan de supermarkten.

We rekenen de stijgende prijzen door aan de supermarkt, maar dat kan maar geleidelijk. Willy Naessens CEO Willy Naessens

Ook de charcuterietak van Willy Naessens doet dat. 'Eenvoudig is het niet', zegt CEO Willy Naessens. 'We kunnen prijzen slechts geleidelijk verhogen.' Supermarkten en vleesbedrijven werken met langetermijncontracten, waardoor de vleesverwerkers de prijzen niet meteen kunnen verhogen.

Dat systeem is nadelig voor de vleesverwerkers, maar in betere tijden profiteren ze van de langetermijncontracten. 'Als de varkensprijzen dalen, kunnen we onze verkoopprijzen wat langer hoog houden', zegt Naessens.

Pest in Luxemburg

Anders dan de charcuteriemakers zijn de varkensboeren en de slachters wel blij met de hoge varkensprijzen. 'Hoge prijzen zijn voor ons altijd goed nieuws', zegt Jos Claeys, de CEO van slachthuisgroep Westvlees. 'Ook wij zijn tevreden', zegt Saenen van de Boerenbond. 'Zeker na wat er in september is gebeurd.'

Toen doken de Belgische varkensprijzen naar beneden omdat bij wilde zwijnen in de provincie Luxemburg varkenspest werd vastgesteld. Prompt sloten verschillende landen van buiten de EU de deur voor Belgisch varkensvlees. Het gaat om belangrijkte exportlanden zoals Zuid-Korea, de Filipijnen, Australië en China.

Door de Chinese boycot kunnen de Belgische boeren en de slachthuizen niet ten volle profiteren van de schaarste in China. 'Maar indirect profiteren we er wel van', zegt Michael Gore, de voorzitter van de Febed, de federatie van Belgische slachthuizen. 'De varkensmarkt is een internationale markt.' Als de prijzen in de buurlanden stijgen, stijgen ze ook in België.

Chinezen overtuigen

België doet er maanden alles aan om de Chinese overheid ervan te overtuigen opnieuw Belgisch varkensvlees te aanvaarden. Belgische diplomaten argumenteren dat er geen varkenspest is aangetroffen buiten Luxemburg. 'De Chinese boycot is nog niet over, maar het voedselagentschap FAVV heeft wel al op vragen van de Chinese overheid geantwoord', zegt Gore. 'Ze hebben onder andere benadrukt dat er geen enkel boerderijdier besmet is geraakt.'

Het is nog niet duidelijk of de Belgische varkensprijzen blijven stijgen. 'Sinds drie weken stabiliseert de prijs', zegt Saenen van de Boerenbond. 'We verwachten dat dat zo blijft.'