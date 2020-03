Stokerijen in de bres voor medische sector

Het initiatief is mogelijk dankzij de versoepeling van de vergunningsregels door de federale overheidsdienst douane en accijnzen. Want normaal hebben stokerijen een speciaal statuut nodig om te verkopen aan de medische wereld.

Filliers zegt over best wat voorraad ethylalcohol te beschikken die het aanbiedt aan apotheken. En als de vraag groter is dan de voorraad zal de distilleerderij extra alcohol stoken. Filliers zet zijn productie van jenever en whisky voort met een minimumbezetting. Een tiental mensen blijft actief op de site in Deinze. De verkoop en logistiek zijn stilgelegd.