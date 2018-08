Strijd om koffiedrinker tussen voedingsbedrijven

Omdat de verkoop van frisdrank fors daalt, werpt Coca-Cola zich op koffie. Net als Nestlé en JAB eerder betaalt het miljarden om een koffiebedrijf over te nemen.

De Amerikaanse drankenmultinational Coca-Cola telt 3,9 miljard pond (2,1 miljard euro) neer om de Britse koffieketen Costa over te nemen van de Britse restaurant- en hoteluitbater Whitbread.

Costa verkocht vorig jaar voor omgerekend 1,3 miljard euro koffie in zijn 3.800 coffeeshops. Het gros daarvan staat in het Verenigd Koninkrijk, maar de keten is ook actief in 31 andere landen, waaronder enkele Oost-Europese en China. In zijn thuisland is Costa dubbel zo groot als zijn eeuwige rivaal Starbucks.

Volgens waarnemers kan Costa ervoor zorgen dat de verkoop van Coca-Cola weer toeneemt. Al enkele jaren is het Amerikaanse icoon op zijn retour.

35,4 miljard Doordat zijn calorierijke suikerdranken Coca-Cola, Fanta, Minute Maid en Sprite in een steeds slechter daglicht staan, daalde de omzet van Coca-Cola vorig jaar naar 35,4 miljard dollar.

Doordat zijn calorierijke suikerdranken Coca-Cola, Fanta, Minute Maid en Sprite in een steeds slechter daglicht staan, daalde de omzet vorig jaar naar 35,4 miljard dollar. In 2012 was dat nog 48 miljard. Concurrent PepsiCo kampt met hetzelfde probleem en kocht daarom begin deze maand het Israëlische SodaStream, dat apparaten maakt waarmee mensen thuis zelf frisdrank kunnen maken.

Niet verrassend

Coca-Cola gooit het over een andere boeg, maar het is niet echt verrassend dat een groot voedingsbedrijf een miljardenovername doet in de koffiesector. In maart betaalde de Duitse holding JAB - dat de AB InBev-Belg Alexandre Van Damme als bestuurder heeft - omgerekend 1,7 miljard euro voor Costa’s kleinere Britse rivaal Pret A Manger. JAB controleerde voordien al de koffiemaker Douwe Egberts, die volgens het onderzoeksbureau Euromonitor 9,6 procent van de wereldwijde koffieverkoop bezit.

Coca-Cola’s grootste rivaal Nestlé - goed voor 22,6 procent marktaandeel - nam vorig jaar de kleine Amerikaanse koffieketens Blue Bottle en Chameleon Cold Brew over. In mei betaalde Nestlé 6 miljard euro om onder licentie Starbucks-producten te mogen verkopen aan supermarkten. Nestlé was al actief met koffiemerken als Nescafé en Nespresso.

Anders dan fris- en energiedrankjes heeft koffie geen last van een slecht gezondheidsimago.

Ook Coca-Cola geeft aan dat het Costa-koffie wil verkopen in supermarkten. Maar ook de winkels zijn een troef en het aantal shops zal wellicht toenemen, klonk het.