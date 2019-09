Strijdvaardige Greenyard-CEO Deprez slaat mea culpa

Op de algemene vergadering van Greenyard sprak het management vrijdag zijn aandeelhouders moed in. 'We laten het hoofd niet hangen.’

‘Zowel organisatorisch, financieel als emotioneel was het voor ons een heel moeilijk jaar. Ik ben zeker dat dat ook voor u als aandeelhouder het geval was.’ Hein Deprez begon de algemene vergadering van Greenyard vrijdag met het voorlezen van een uitgebreide mea culpa.

De groentemultinational uit Sint-Katelijne-Waver heeft dan ook een dramatisch jaar achter de rug. Een mislukte oogst, enorme prijsdruk en een listeria-besmetting in een Hongaarse fabriek brachten het bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden. Begin augustus zakte de beurskoers naar het laagste peil ooit.

‘We zijn de voorbije jaren sterk gegroeid door overnames, maar hebben ook een hoge schuldpositie opgebouwd’, vertelde Deprez aan het 50-tal aandeelhouders dat zich rond de tafels vol verse aardbeien en bessen verzamelde. ‘De consolidatie die we gepland hadden, is uitgelopen of konden we niet ver genoeg doordrijven. Op zo’n moment ben je als bedrijf te kwetsbaar voor een tik, zoals het weer of de listeria-besmetting afgelopen jaar. Onze schuldpositie heeft ons daar veel pijn gedaan. Wij beseffen dit heel goed.’

Van vork tot veld

Deprez wil het bedrijf weer in de goede richting te krijgen en de balans gezond maken. Voor die transformatie werd Marc Zwaaneveld binnengehaald. De Nederlandse co-CEO voert een interne herstructurering door, die 400 jobs kost, en zette een aantal niet-essentiële activiteiten in de etalage.

Daarnaast wil Greenyard meer inzetten op verregaande en meer rendabele partnerschappen met supermarktketens. Daarbij beheerst Greenyard alles ‘van vork tot veld’. Het bedrijf neemt niet alleen de teelt, maar ook het rijpen en verpakken van fruit voor zijn rekening. Op basis van de data uit de kassa’s van de retailketens, beslist Greenyard zelf wanneer en hoeveel groenten en fruit het naar de winkel stuurt. ‘Wij hebben klanten die ons geen dagelijkse orders meer geven’, vertelde Deprez.

Na eerdere partnerschappen met Delhaize en Carrefour in België en Tesco in het Verenigd Koninkrijk, kondigde Greenyard donderdag ook een deal aan met de Duitse supermarktketen REWE. ‘Retailers kennen situatie van ons bedrijf. Toch kiezen ze voor ons’, verheugde Deprez zich.

‘Weinig bedrijven kunnen bieden wat wij doen’, beaaamde Zwaaneveld. ‘Ik weet dat we een heel vervelend jaar achter de rug hebben, maar de basis is er met onze samenwerkingsverbanden en 40 jaar ervaring. Vorige maand belde een grote retailer naar ons met de vraag om te praten over zo’n partnerschap. Terwijl de ketens vroeger alles zelf wilden doen, bellen ze nu naar ons.’

Te paard

Toch beseften Deprez en Zwaaneveld dat er nog een lange weg te gaan is. ‘Vertrouwen gaat te paard en komt te voet terug. Laten we proberen wat sneller te voet te gaan’, zei de Nederlander. ‘Ondanks alles wat gebeurd is, laten we het hoofd niet hangen’, zei Deprez. ‘We vechten hard terug voor onze plaats in de markt.’

Toch kwamen ook enkele kritische vragen uit het publiek. Zo toonde een aandeelhouder zich bezorgd over de forse aandelenverkoop van het Amerikaanse hefboomfonds Kabouter Management, dat nog maar net bij Greenyard was ingestapt. ‘Een portfolio-beslissing heeft niet noodzakelijk met het bedrijf zelf te maken’, suste voorzitter Koen Hoffmann. ‘Als je kijkt naar de portefeuille van Kabouter, zie je ook bewegingen bij andere bedrijven. Heeft dat te maken met afbouw van een Benelux-verhaal? Ik weet het niet.’