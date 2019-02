Struise Brouwers zoeken geld bij beleggende bierdrinker

400.000 euro hebben de Struise Brouwers nodig om een eigen vulinstallatie voor flessen te bouwen. De Belgische brouwerij - die tot in de VS een cultstatus heeft - schrijft een obligatie uit en betaalt de rente in bier. ‘Binnenkort kunnen we zes keer meer bier brouwen.’

In een smal dorpsstraatje in Oostvleteren - bij Poperinge en Ieper - ligt de beste Belgische bierbrouwerij ter wereld. Toch volgens de tienduizenden mensen die zich bierkenner noemen en recensies schrijven voor de vermaarde Amerikaanse biersite RateBeer. De Struise Pannepot Reserva behoort tot de 100 beste bieren wereldwijd, net zoals Westvleteren 12 en de geuze van 3 Fonteinen en Cantillon.

De Struise Brouwers zamelen 200.000 euro in bij hun fans.

In de dorpsstraat vertrokken vorig jaar honderden vaten en duizenden flessen Struise-bier naar cafés en bierhandels in alle uithoeken van de wereld. ‘100.000 liter bier, drie keer minder dan wat onze klanten vragen. Elke maand moeten we minstens één nieuwe klant afslaan’, sakkert Urbain Coutteau in de brouwerij, die we via een nauw gangetje tussen twee rijhuizen vanuit de dorpsstraat hebben bereikt.

De brouwerij - in een voormalige gemeenteschool - barst uit haar voegen en daar willen de Struise Brouwers iets aan doen. Ze zoeken 200.000 euro bij de schare fans die ze sinds 2001 verzamelden. Wie via de website van de brouwer intekent op de ‘bierobligatie’ van twee jaar, krijgt per 1.000 euro een jaarlijks rendement van 5 procent. Desgewenst betaald in de experimentele bieren waarvoor de Struise Brouwers zo bekend zijn. Zoals stout gerijpt in whisky- of portovaten. Of bier dat meer dan 20 procent alcohol bevat doordat twee derde van het water is verdampt door het te bevriezen.

Tankwagen

De 200.000 euro van de bierliefhebbers voegen de brouwers bij de 200.000 euro die ze van de bank hebben geleend. Met dat budget gaat Coutteau ‘de serieuze bottleneck’ van zijn brouwerij aanpakken: de Struise Brouwers hebben geen afvullijn voor flesjes van 33 centiliter. Die verkopen ze vooral in België en laten ze bottelen bij collega-brouwers met te veel capaciteit.

Schermvullende weergave De vaten waarin de Struise Brouwers hun bier laten rijpen. ©Jonas Lampens

‘Maar we kunnen steeds minder bij hen terecht, want ook zij groeien. In 2016 konden we per maand één tankwagen bier laten afvullen. Als dat nu om de vijf tot zes maanden lukt, is het al veel. Dat is een drama voor ons. We kunnen zo niet doorgaan.’ In België daalde vorig jaar de verkoop omdat de Struise Brouwers te weinig bier konden verpakken voor de thuismarkt.

Kleinschaligheid

Maar binnenkort staat er op de betonnen speelplaats een bottelarij. Tussen de stalen tanks, de bakken vol mout, het terras met plastic meubels en de Maria-grot uit lang vervlogen tijden. De constructie waarin ze komt, is al besteld bij Joris Ide.

Een eigen bottelarij is nodig. Vroeger konden we elke maand één tankwagen bier bottelen bij een collega-brouwer. Nu één om de vijf maanden. Urbain Coutteau Struise Brouwer

‘Met onze eigen bottelarij kunnen we de productie dit jaar al opdrijven van 100.000 naar 150.000 hectoliter’, legt Coutteau uit in een tot café omgebouwd leslokaal. Het geurt er naar de hop van de twintig Struise-bieren die er op tap te krijgen zijn. Struise heeft een enorm portfolio van wisselende bieren. Het gaat om eenmalige experimenten, maar ook om vaste waarden zoals Pannepot, Black Albert en Cuvée Delphine.

In de komende zes jaar plannen de Struise brouwers - naast Coutteau ook Philippe Driessens, Peter Braem en Dion Vandeweghe - een stijging van 1.000 naar 6.000 hectoliter.’ Een forse groei, die de fans van de kleinschalige brouwerij misschien doet huiveren. Maar eigenlijk zou Struise nu al zoveel kunnen brouwen zonder de bottleneck. ‘Met behoud van kwaliteit’, benadrukt Coutteau.

Schermvullende weergave Coutteau toont waar de nieuwe bottelarij komt: op de betonnen speelplaats. ©Jonas Lampens

400.000 euro lenen is niet niets voor een brouwerij die vorig jaar zonder btw en accijnzen 801.000 euro omzet boekte en 129.000 euro nettowinst maakte. ‘Maar zelfs zonder de verhoopte verhoogde productie kunnen we de extra schulden aan’, zegt Coutteau. ‘Met de warmtekrachtkoppeling die we samen met de bottelarij installeren, produceren we alle benodigde elektriciteit en warm water. Een jaarlijkse besparing van 25.000 euro. Met de vulinstallatie besparen we 75.000 euro. We moeten geen tankwagens meer huren en minder bier weggooien. Zo’n 10 procent van de gebottelde flesjes raakt tijdens het proces geïnfecteerd.’

Mensen die hier onze bieren proeven zeggen: ‘Fijn, maar thuis vind je die biertjes niet.’ We gaan het serieuze tekort in België aanpakken. Urbain Coutteau Struise Brouwer

Schoonzoon Dion valt het proeflokaal binnen. ‘È je problems?’, vraagt Coutteau in een mengeling van Engels en West-Vlaams. Hij moet gaan helpen in de brouwzaal naast het proeflokaal. Daar koken de brouwers een saison. Die in de vergetelheid belande Belgische bittere bierstijl is al jaren populair in het buitenland, maar wordt stilaan ook weer hier populair. Net als de eveneens bittere India pale ale (IPA) en de naar koffie smakende porter en stout. Ook brouwerijen zoals Brasserie de la Senne, Brussels Beer Project, De Ranke, Dochter van de Korenaar, ’t Verzet en Hof ten Dormael hebben de minder bekende stijlen in de afgelopen jaren succesvol op de kaart gezet.

AB InBev

Er is veel veranderd. In 2001 raakte Coutteau zijn bier amper kwijt in eigen land. ‘De Belgische markt is zeer moeilijk. Heel veel echte proevers zijn er niet en dat is wat frustrerend’, zei Coutteau in 2005 aan De Tijd. ‘Dat is nu wel anders’, zegt hij jaren later. ‘Wij zien mensen hun neus niet meer ophalen voor een IPA. De gemiddelde consument is zonder het zelf te beseffen zijn smakenpalet aan het verbreden.’

Schermvullende weergave De brouwerij huist in een oude dorpsschool. De Maria-grot van vroeger staat er nog steeds. ©Jonas Lampens

Hij staat op en wandelt op zijn sandalen naar voren. Het proeflokaal wordt opnieuw een leslokaal. Aan het bord - dat er na al die jaren nog altijd hangt - wijst Coutteau naar een driehoek. Die stelt de Belgische biermarkt voor. Aan de brede basis staat AB InBev. ‘Dat is vooral pils die een groot publiek drinkt. Er wordt veel volume van verkocht’, doceert hij. Dan wijst hij naar de uiterste top van de driehoek. ‘Wij zitten hier.’

Coutteau tekent met zijn krijtje pijlen van de basis naar de bovenkant van de driehoek. ‘In de voorbije tien jaar zijn veel consumenten vanuit de basis naar omhoog in de driehoek gegaan. Sommigen hebben echt een race gedaan. De algemene verbreding van de biercultuur in België en Europa is een feit.’ De nieuwe stijlen worden in de komende jaren meer mainstream, voorspelt de brouwer.

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens