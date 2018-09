Sucraf kan eindelijk aan nieuwe toekomst denken

De twee grootste aandeelhouders van Sucraf, die jarenlang tegenover elkaar stonden, hebben een akkoord bereikt: Value8 neemt het belang van Drupafina over.

De toestand binnen Sucraf was jarenlang geblokkeerd door de erg moeilijke verhouding tussen de grootste twee aandeelhouders, Value8 en Drupafina.

Value8, een Nederlandse investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in het weer opvullen van lege beursschelpen, stapte in 2014 in het kapitaal van Sucraf door het belang van de stichtersfamilie Kronacker over te nemen. Drupafina is het beleggingsvehikel van Guido Wallebroek. Hij zit al veel langer in Sucraf, waar hij ook bestuurder was, maar het was geen gelukkige investering voor hem.

De verhouding tussen Value8 en Wallebroek was van in het begin bijzonder moeilijk, omdat deze laatste meer waarde zag in Sucraf dan de koers van het aandeel weerspiegelde. Die koers was in de loop der jaren teruggevallen van meer dan 30 euro tot 1 à 2 euro.

De facto zitten er echter geen activa of activiteiten meer in Sucraf. De holding bezat een belang van een derde in Sucrerie de Kiliba (Sucki), een suikerrietplantage in Zuid-Kivu (Congo), maar deze werd eerst verwoest en als klap op de vuurpijl in 2011 onteigend. Gerechtelijke stappen hebben sindsdien niets uitgehaald.

Op de algemene vergadering van juni bleek dat Peter Paul de Vries, de topman van Value8, en Guido Wallebroek constructieve gesprekken aan het voeren waren en aan een oplossing werkten.

Die oplossing is er nu: Value8 zal het volledige belang van Drupafina en een aantal andere aandeelhouders overnemen. De prijs die daarvoor werd betaald, zou gebaseerd zijn op het verplicht overnamebod dat Value8 in 2016 uitbracht. De biedprijs bedroeg toen 2,10 euro per aandeel en 1,32 euro voor de winstbewijzen.

Door deze deal stijgt het belang van Value8 van 46,2 tot 75 procent. Drupafina zet zijn acties tegen Value8 onmiddellijk stop en Guido Wallebroek treedt ook terug als bestuurder. Ook Kee Koopmans, een vertegenwoordiger van Value8, stapt op als bestuurder.

'De belegging in Sucraf is geen fortuinlijke belegging geweest, maar dat is vooral te wijten aan de onteigening van de bezittingen van Kiliba', zegt Wallebroek in een persbericht van Sucraf. 'Wij hopen dat de beursvennootschap Sucraf nu weer een positieve toekomst tegemoet gaat', voegt hij toe.