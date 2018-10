Suikerbonenproducent Vanparys krijgt bescherming tegen schuldeisers

Het bedrijf heeft geen gebrek aan werk, maar had het moeilijk met de productiestijging na de overname van het Franse Régence in de zomer van 2017. Drie jaar geleden bedroeg de productie 500 ton, intussen is die verdubbeld.

Kapotte machines

CEO Thibaut Van Hövell, die in 2012 aan het roer van het bedrijf kwam, heeft goede hoop. 'We hebben werk, dat is het probleem niet. Maar we hebben een verlies opgebouwd dat we niet kunnen uitwissen. Eind 2019 hebben we de schuld van de overname van Régence weggewerkt en dan zal alles makkelijker worden', zegt hij.