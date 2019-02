Super Bowl moet Amerikaanse markt reanimeren voor AB InBev

AB InBev rekent op Super Bowl om de Amerikaanse markt weer enthousiast te krijgen. Dat is niet onbelangrijk, in de strijd met zijn enorm schuldenberg.

Vannacht is het zover. Dan strijden de Los Angeles Rams en de New England Patriots in Atlanta om de titel van beste team van de VS. American football mag ons misschien weinig of niet aanspreken, het is een van de grootste sportevenementen op de planeet. Waarschijnlijk zullen meer dan 100 miljoen Amerikanen aan de buis gekluisterd zitten om de strijd live te volgen.

50 miljoen Het reclamebudget van AB InBev voor de Super Bowl kan oplopen tot ruim 50 miljoen dollar.

Dat is al decennia ideaal jachtterrein voor adverteerders. Maar die moeten daar wel fors voor in de buidel tasten. Amerikaanse media meldden dat het tv-station CBS, dat dit jaar de match mag uitzenden, 5,25 miljoen dollar (bijna 4,6 miljoen euro) vraagt voor een spotje van 30 seconden. Dat komt overeen met een slordige 175.000 dollar per seconde, een nieuw record. In 1967, bij de allereerste editie van de Super Bowl, volstond het om een cheque uit te schrijven van ruwweg 40.000 dollar. Voor de volle 30 seconden, welteverstaan.

De forse inflatie houdt miljardenconcerns als de bierbrouwer AB InBev niet tegen om er flink tegenaan te gaan. Het deels Amerikaanse (en deels Belgische) bedrijf is al jaren de exclusieve alcoholadverteerder tijdens de Super Bowl. Dit jaar zal de gigant niet minder dan 6 minuten en 25 seconden schermtijd inpalmen, met acht volwaardige spots en een reeks kleinere tussenkomsten. Nooit was dat meer. Hoeveel dat precies kost, is een goedbewaard geheim. De schattingen lopen op tot ruim 50 miljoen dollar.

The Dude

AB InBev zet vijf merken in de schijnwerper, waaronder Stella Artois, en huurde voor zijn spots de bekende acteurs Sarah Jessica Parker en Jeff Bridges in, die in de huid van hun personages Carrie Bradshaw (uit ‘Sex and the City’) en The Dude (‘The Big Lebowski’) kruipen.

De Super Bowl-spot met Sarah Jessica Parker en Jeff Bridges.

Er is een goede reden waarom het wat mag kosten voor het bedrijf dat erom bekendstaat te letten op de kleintjes: de verkoop van zijn bieren staat onder druk in de VS, de grootste markt van AB InBev. De Amerikanen schakelen van klassiekers als Budweiser almaar meer over naar artisanale en importbieren, wijn en sterkedrank.

Sinds de overname van Budweiser-brouwer Anheuser-Busch door InBev in 2008 is het marktaandeel van de onderneming in de VS elk jaar afgekalfd, op één jaar na. Volgens het onderzoeksbureau Euromonitor heeft ze er nog 36,4 procent van de bierverkoop in handen. Vorig jaar ging er waarschijnlijk weer 0,5 procentpunt af, na 0,75 punt in 2017. Dat lijkt niet veel, maar de trend blijft negatief.

Dat is wel degelijk een grote bron van zorgen bij AB InBev. Want hoewel de groep 'slechts' 20,5 procent van zijn volumes draait in de VS, is de Noord-Amerikaanse markt wel goed voor meer dan 31 procent van de groeps-EBITDA. Met andere woorden: het bedrijf boekt nog steeds aardige marges op zijn verkoop in de VS (en een stukje Canada). En die marges zijn van groot belang voor een bedrijf dat soms wordt beschouwd als 'een schuldenberg die als bijberoep ook wat pinten tapt'.

Sinaasappelschillen

De groep is ervan overtuigd dat ze in staat is het tij te keren, maar niet iedereen deelt die mening. ‘Het is een supertanker en die draai je niet zomaar’, zegt de Londense gespecialiseerde analist Trevor Stirling. AB InBev gooide al nieuwe versies van Bud en Bud Light op de markt, waaronder Bud Light Orange, gebrouwen met sinaasappelschillen. Dat klinkt weinig smakelijk voor Belgische bieraficionado’s. Toch werd het een van de succesvolste nieuwigheden van 2018.