Supermarkten maken het Greenyard moeilijk

De moeilijkheden die Greenyard vorig jaar ondervond tonen aan hoe moeilijk een bedrijf winst kan boeken door groenten en fruit te verkopen.

2017 was geen leuk boekjaar voor Greenyard , het beurgenoteerde bedrijf van de Belgische ondernemer Hein Deprez. De overname van de Amerikaanse fruitreus Dole Food mislukte en de omzet en de winst daalden. De marge van de operationele kasstroom zonder eenmalige meevallers (rebitda) bedraagt al twee jaar een dunne 3,4 procent. Toch denkt Deprez dat hij de winstmarges kan optrekken. Volgend jaar wil hij de rebitda (140 miljoen euro) 10 procent hoger krijgen.

Hoe? Dat lichtte Deprez woensdag toe voor analisten in de Greenyard-fabriek in Westrozebeke. Deprez legde er uit dat de winstcijfers vorig jaar lager lagen door eenmalige kosten van de overname van champignonpotgrondbedrijf Mykogen, door de onderhandelingen over de overname van Dole en de sluiting van twee magazijnen in Duitsland.

Delhaize

Maar structureel was er ook de stevige concurrentie in Duitsland en België, waardoor 7 miljoen euro rebitda verdween. In België verzocht Delhaize zijn groente- en fruitleveranciers vriendelijk doch dringend om hun prijzen te verlagen. Dat Delhaize zijn groenteprijzen heeft verlaagd, gaf CEO Xavier Piesvaux afgelopen weekend nog aan in een interview.

Ook de stevigere samenwerking die Greenyard met Carrefour afsloot had een prijskaartje. In een tegenreactie probeerden de concurrenten van Greenyard, die hun samenwerking met Carrefour onder druk zagen komen, de Belgische tak van de Franse keten op andere gedachten te brengen met lagere prijzen. Daarop moest Greenyard dan weer reageren.

7 miljoen Door de concurrentie tussen Belgische en Duitse supermarkten verloor Greenyard 7 miljoen euro rebitda.

In Duitsland besloot de grootste klant van Greenyard dan weer om een deel van zijn fruit en groenten zelf in te kopen bij boeren. ‘De supermarktketen verkocht al voor 200 miljoen euro eigen fruit en groenten en dat heeft ze opgedreven naar 1 miljard van haar totale groenteomzet van 2,5 miljard’, zei Deprez. ‘Maar daar waren vooral onze concurrenten de dupe van. Greenyard verloor maar 50 miljoen euro omzet. Onze concurrenten verloren de rest. We denken de verkoop de komende tijd weer op te drijven, want we blijven hun preferentiële partner.’

Daarvoor moest Greenyard qua winst wel door de knieën gaan. De Duitse en Belgische tegenvallers laten nog maar eens zien hoe moeilijk het is om winst te maken met de verkoop van verse groenten en fruit.

Hogere marges

En toch gelooft Deprez erin om de winst in de komende jaren op te drijven. Door overnames is de omvang van Greenyard gegroeid en synergieën moeten de kosten omlaag halen. Drie jaar na de fusie van Deprez’ bedrijven Univeg en Greenyard Foods valt er nog veel te rapen.

38% Belastingen De belastingdruk van Greenyard bedraagt zo'n 38 procent. Door de vennootschappen waaruit Greenyard bestaat te fuseren, hoopt het bedrijf de druk omlaag te halen.

Greenyard bestaat vandaag uit tientallen kleinere vennootcshappen, die samen een vrij hoge belastingdruk hebben van 38 procent. Door ze samen te voegen moet dat over een drietal jaar enkele procentpunten lager liggen. Ook de overname van Mykogen zal de winst dit jaar doen stijgen, meent Deprez. Het bedrijf telde vorig boekjaar maar vier maanden mee.