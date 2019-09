Swinkels-topman geridderd door Belgische brouwers

Peer Swinkels, de Nederlandse ceo van Royal Swinkels Family Brewers en eigenaar van Palm en Rodenbach in ons land, is tot ridder geslagen in de Belgische Orde van de Roerstok.

Na AB InBev-topman Carlos Brito vorig jaar, is op vrijdag 6 september de topman van Royal Swinkels Family Brewers, de nieuwe naam van brouwerij Bavaria, opgenomen in het Ridderschap van de Belgische Brouwers. Peer Swinkels werd tot 'ridder' geslagen in het Brusselse stadhuis, en mocht daarna mee de standen openen van het Belgian Beer Weekend op de Grote Markt. Dat vindt nog tot en met zondag plaats.

Het Ridderschap van de Roerstok der Belgische Brouwers is de rechtstreekse afstammeling van de eeuwenoude Brusselse brouwersgilde en werd gesticht in 1946. Personaliteiten 'die het Belgische bier uitmuntende diensten hebben bewezen' kunnen er deel van uitmaken.

'De door de Unesco beschermde Belgische biercultuur is om echt trots op te zijn', zei Swinkels. 'Met onze brouwerijen in Steenhuffel en Roeselare is België voor onze familie een thuismarkt. Ik beschouw het als een grote eer dat ik deze erkenning van mijn Belgische collega-brouwers heb mogen ontvangen.'