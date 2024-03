TVH-telg Els Thermote stapt in diepvriesgroentereus Ardo...

De West-Vlaamse onderneemster Els Thermote neemt een minderheidsbelang in Ardo, het familiebedrijf in handen van de familie Haspeslagh. Met het family office van de TVH-telg wil de diepvriesgroentereus nog meer expertise rond duurzaamheid aan boord halen.

Twee bekende West-Vlaamse ondernemersfamilies slaan de handen in elkaar. The Nest, het family office van Els Thermote en haar echtgenoot Laurent Vannest, stapt in het kapitaal van Ardo. Met een omzet van 1,4 miljard euro, 17 fabrieken in 8 landen en 4.000 werknemers geldt het Ardooise familiebedrijf als 's werelds grootste diepvriesgroentebedrijf.

De intrede van Thermote, een telg van de familie achter de Waregemse specialist in onderdelen voor heftrucks TVH, gaat gepaard met een kleine herschikking van het aandeelhouderschap van Ardo.

De timing is opmerkelijk: bijna dag op dag tien jaar geleden voegden zeven neven Haspeslagh de twee groentebedrijven - Ardo en Dujardin - van hun overleden vaders samen. Sindsdien besturen Bernard, Ignace, Jan, Marc, Paul, Philippe en Xavier het bedrijf, samen met hun kinderen.

Terwijl de tak rond Ignace zijn belang in Ardo wat terugbrengt om het vermogen te diversifiëren, stapt Xavier Haspeslagh uit het familiebedrijf. Hij gaat zich verder toeleggen op Constellation Cold Logistics, een specialist in diepvriesopslag. De andere familietakken verhogen hun belang in Ardo én halen met The Nest een nieuwe partner aan boord. Verdere details over de deal komen er niet, behalve dat het om een minderheidsbelang van 20 procent gaat.

Duurzaamheid

Over een ongewone stap voor een familiebedrijf willen ze in Ardooie niet spreken. 'Diversificatie van kapitaal, dat zie je bij veel familiebedrijven. Dat is een natuurlijke evolutie. De vraag is: hoe ga je daarmee om? We hebben gekozen voor een partij met een langetermijnvisie. Het is geen private equity die na zeven jaar wil uitstappen, of de beurs, waar de volatiliteit van de koers kan aanzetten tot kortetermijndenken over de strategie', zeggen Margot en Emilie Haspeslagh.

Schermvullende weergave Emilie Haspeslagh, Jan Haspeslagh, Margot Haspeslagh en Michel Haspeslagh (vlnr.) ©Christophe De Muynck

'Bij de zoektocht naar zo'n partner heb je twee belangrijke componenten', zegt Michel Haspeslagh, bestuurder en lid van de derde generatie bij het familiebedrijf. 'Het menselijke, de klik die er moet zijn, en de manier waarop je aan business doet. Beide elementen zitten goed bij The Nest.' Het idee achter de samenwerking is duidelijk: Ardo als wereldleider in vriesverse groenten, fruit en kruiden verder laten groeien, met nog meer aandacht voor duurzaamheid.

Om dat te begrijpen is een stukje geschiedenis nodig. De discrete Els Thermote is de dochter van Paul Thermote, samen met Paul Vanhalst de oprichter van TVH. Begin 2021 werd de heftruckreus opgesplitst. De familie Vanhalst werd toen voor 100 procent eigenaar van de machinedivisie Mateco, via de overname van het belang van 50 procent van de familie Thermote. De onderdelendivisie TVH Parts kwam voor 60 procent terecht bij de familie Thermote. D'Ieteren kocht de overige 40 procent van Pascal Vanhalst. Die ontpopt zich sindsdien als ondernemer-investeerder.

Enkele maanden later splitsten de zussen Els en Ann Thermote hun gezamenlijke holding op, waarna Els haar eigen family office oprichtte. Behalve haar belang in TVH Parts omvat The Nest 14 rechtstreekse participaties, die allemaal verband houden met de transformatie naar een duurzaam voedselsysteem. Thermote is eigenaar van het Domaine de Graux, een regeneratieve boerderij van 120 hectare groot in Doornik, die biologische landbouw in de praktijk brengt.

3 vragen aan Els Thermote, oprichter en CEO The Nest Hoe bent u bij Ardo terechtgekomen? 'Zij hebben ons gecontacteerd. We zijn nog maar drie jaar bezig met The Nest, maar we stonden blijkbaar op hun radar. Nu ja, België is zo groot niet. Er was onmiddellijk een klik, zowel persoonlijk als qua visie. De Haspeslaghs zijn betrokken aandeelhouders die duurzaamheid en internationale groei belangrijk vinden. Ik kan me daar volledig in vinden.' Veel van uw investeringen kaderen in de omslag naar een duurzaam voedselsysteem. Wat is het belang daarvan? 'Toen wij enkele jaren geleden de beslissing namen ons operationeel terug te trekken bij TVH ontstonden mogelijkheden om andere dingen te doen. Gezonde en duurzame voeding is al langer een passie. 'Je bent wat je eet', daar geloof ik heel sterk in. Ik wil weten vanwaar mijn eten komt en hoe het geproduceerd wordt. Daarom investeren we in start- en scale-ups die bijdragen aan een duurzamer voedingssysteem. Ook gevestigde spelers, zoals Ardo, maken die transitie.' Gaat u een operationele rol vervullen? 'Nee, net zoals bij TVH zullen we een betrokken aandeelhouder zijn, vanuit de raad van bestuur. Ik heb veel vertrouwen in de strategie en de waarden van Ardo. We stappen hier voor de lange termijn in.'

Andere investeringen deed The Nest, dat over een eigen vermogen - zeg maar een spaarpot - van 797 miljoen euro beschikt, in innovatieve start-ups zoals Ynsect. Dat is een Franse start-up die van insecten voedingsingrediënten wil maken. Valt die vorm van impact investing te rijmen met het runnen van een gevestigde speler, die de komende jaren plannen heeft om zijn winstmarges op te krikken? 'Financiële rentabiliteit en een gezond bedrijf hebben kunnen perfect samengaan op het vlak van verduurzaming en vergroening', zegt Michel Haspeslagh.

Opschalen

'De uitdaging is om duurzaamheid op schaal te brengen. Daar kunnen we elkaar net in versterken', zegt Emilie Haspeslagh, de duurzaamheidscoördinator van Ardo. 'Het is geen of-ofverhaal. We ondervinden de gevolgen van de klimaatverandering, in de vorm van extremer weer. Het gemiddelde rendement van onze teelten is de afgelopen vijf jaar met 20 procent gezakt, tegenover de vijf jaar ervoor. Als we niet inzetten op duurzame productie, dreigt dat alleen erger te worden.'

Plannen voor samenwerkingen of nieuwe investeringen zijn er nog niet. 'Dit is pas het beginpunt. Dankzij de expertise van The Nest, die een zitje in de raad van bestuur krijgt, kunnen we onze strategie verder uitdiepen en versterken', zegt voormalig CEO Jan Haspeslagh. Hij benadrukt dat de komst van de nieuwe aandeelhouder, waarover het personeel van Ardo woensdag ingelicht werd, geen operationele gevolgen heeft.

'We zijn vooral blij dat we in Els een lokale partner gevonden hebben', luidt het unisono bij de Haspeslaghs. 'De Thermotes zijn een familie met West-Vlaamse roots én een internationale blik. We hebben veel gemeen. Gezond boerenverstand, recht voor de raap. Is 't er 'n twadde? Awel, we gaan erover klappen en 't oplossen. Die mentaliteit delen we.'