Takeaway.com tankt 680 miljoen euro kapitaal bij

Het geld dient ter financiering van de overname van de Duitse sectorgenoot Delivery Hero.

De beursgenoteerde maaltijdbezorger Takeaway.com , de grootste speler in continentaal Europa in zijn segment, heeft 680 miljoen euro vers geld opgehaald. Dat maakte het bedrijf, dat ook in België actief is, vrijdag bekend.

De operatie valt uiteen in twee delen. Takeaway.com gaf enerzijds 8,35 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 51,50 euro per stuk, goed voor 430 miljoen euro. Het pakket komt overeen met ongeveer 19 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Anderzijds zette de groep voor 250 miljoen euro nieuwe obligaties in de markt.

Overname

Het bedrijf van de Nederlandse oprichter Jitse Groen heeft het geld nodig voor de in december gemelde overname van de Duitse concurrent Delivery Hero. Die kost in totaal 930 miljoen euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de aflossing van de brugfinanciering die de banken ABN AMRO, Bank of America en ING voor de acquisitie hebben verleend.



Takeaway liet donderdag weten dat het van plan was 6,5 miljoen nieuwe aandelen uit te geven, wat neerkwam op 15 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Het zijn er dus bijna 2 miljoen meer geworden door de sterke vraag.

De koers van het aandeel reageerde negatief op de Amsterdamse aandelenbeurs: vrijdagmiddag noteerde het ruim 4 procent lager op 54 euro.