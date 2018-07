Takeaway.com tast diep voor Israëlische overname

In een persbericht over de overname roemt Takeaway.com zijn aanwinst als 'een van de weinige heel winstgevende online maaltijddiensten wereldwijd'.

10bis, met hoofdkwartier in Tel Aviv, bedient in tegenstelling tot Takeaway.com geen consumenten, maar is voornamelijk gespecialiseerd in het leveren van maaltijden aan bedrijven. De diensten van de cateraar laten ondernemingen toe om hun bedrijfskeuken uit te besteden aan de maaltijdbezorger, luidt het.