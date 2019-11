Takeaway.com wil niet opbieden in overnamerace rond Just Eat

De een noemt zijn 'aantrekkelijke bod' een 'belangrijke stap vooruit'. De ander vindt dat de waarde van een fusie met zijn bedrijf 'vooral niet onderschat mag worden'. Een nieuwe episode in de oorlog om Just Eat dient zich aan.

Nadat de techinvesteerder Prosus een vijandig bod gelanceerd had op de Britse maaltijdkoerier Just Eat , een prooi van Takeway.com , waren de ogen gericht op Jitse Groen, de CEO van die laatste. Maar die gaf geen krimp en hield voet bij stuk. Het bod wordt niet verhoogd. 'Het bedrag dat wij overeengekomen zijn met Just Eat blijft voor ons het juiste.'

Takeaway.com > Omzet (2018): 240 miljoen euro.

> Brutobedrijfswinst (2018): 11,3 miljoen euro.

> Nettoverlies (2018): 14 miljoen euro.

> Aantal gebruikers: 14,1 miljoen.

> Actief in: 12 landen. Just Eat > Omzet (2018): 909 miljoen euro.

> Brutobedrijfswinst (2018): 203 miljoen euro.

> Aantal gebruikers: 26 miljoen.

> Actief in: 13 landen.

Groen klopt zichzelf op de borst en hoopt de Just Eat-aandeelhouders te verleiden met 'de sterke marktpositie in tegenstelling tot de meeste andere maaltijdbezorgers die waarschijnlijk nooit winstgevend worden'. Maar Prosus-baas Bob van Dijk is niet van plan te plooien en blijft geloven in een deal. De Nederlander benadrukte hoe hard Just Eat het kapitaal van Prosus nodig heeft. 'Takeaway onderschat het niveau van investeringen die nodig zijn in een sector die snel verandert', klonk het woensdag.

Overtreffen

Een kleine reconstructie om de tweestrijd tussen de CEO's te kunnen begrijpen. Maandag gaf Prosus details over zijn overnameplannen met Just Eat, nadat het in oktober al aangaf de Britse maaltijdkoerier in het vizier te hebben. Er kwam een vijandig bod van 710 pence per aandeel in cash.

Takeaway onderschat het niveau van investeringen die nodig zijn in een sector die snel verandert. Bob van Dijk CEO Prosus

Dat was een streep door de rekening van Takeaway.com, dat normaal eind dit jaar met sectorgenoot Just Eat - dat in 2018 zo'n 670 miljoen euro meer omzet draaide dan Takeaway.com - zou fuseren. Een deal die zou beklonken worden met aandelen, maar omdat het aandeel van Takeway.com al enige tijd stelselmatig zakt, slinkt het bod op Just Eat logischerwijs ook.