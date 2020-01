Takeaway heeft Just Eat bijna beet

De vijf maanden durende biedoorlog om de Britse maaltijdbezorger Just Eat komt in een finale fase. De Nederlandse sectorgenoot Takeaway lijkt het te halen van techinvesteerder Prosus.

Volgens het persagentschap Bloomberg kan Takeaway.com de overwinning claimen in de strijd om Just Eat. Iets meer dan de helft van de aandeelhouders van Just Eat zouden hebben aangegeven dat ze hun aandelen willen aanbieden aan Takeaway en niet aan rivaal Prosus.

Het laatste bod van Takeaway, 916 pence per aandeel, waardeerde Just Eat op bijna 6 miljard pond (7 miljard euro), een bedrag dat in aandelen wordt betaald. Dat aanbod lijkt dus meer investeerders te overtuigen dan het bod van Prosus, een spin-off van de Zuid-Afrikaanse mediagroep Naspers. Die bood 5,5 miljard pond (6,4 miljard euro), maar betaalt in cash (800 pence per aandeel).

Op 19 december had Takeaway al 46 procent van de Just Eat aandeelhouder kunnen overtuigen. Sindsdien is dat aantal dus gegroeid tot meer dan 50 procent. Het bod van Takeaway loopt nog tot 10 januari.

Tegenbod

In augustus bereikte Jitse Groen, de Nederlandse veertiger die Takeaway twintig jaar geleden oprichtte, een akkoord over de overname van Just Eat. Maar doordat Prosus als tegenbieder opdook, liep de biedprijs verschillende keren verder op.

Als de overname slaagt, zullen beide bedrijven worden samengevoegd. De huidige aandeelhouders van Just Eat zullen een belang van 58 procent in de fusiegroep krijgen.