Takeaway wint strijd om Just Eat

Meer dan 80 procent van de aandeelhouders van Just Eat stemde in met het bod van Takeaway.com , maakte het Nederlandse bedrijf vrijdagmiddag bekend. Daarmee wordt ook een punt gezet achter een maandenlange strijd die Takeway.com nu al maanden voert met Prosus , de Zuid-Afrikaanse techinvesteerder en grootaandeelhouder van het Chinese e-commercebedrijf Tencent.

Takeway.com, dat door 'maaltijdkeizer' Jitse Groen is uitgebouwd tot een multinational met 14 miljoen klanten, lanceerde afgelopen zomer al een overnamebod op Just Eat. Maar niet veel later kwam Prosus op de proppen met een tegenbod. Prosus, dat eveneens op de beurs van Amsterdam noteert en geleid wordt door de Nederlander Bob van Dijk, investeert vandaag al in lunchbezorgers in Zuid-Amerika en wilde die positie verstevigen.