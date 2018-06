Tegenvallend jaar voor Greenyard

De groente- en fruitgroep Greenyard zag in het gebroken boekjaar 2017-2018 zowel de omzet als de bedrijfswinst dalen. Topman Hein Deprez spreekt zelf van 'resultaten onder de verwachtingen.'

Greenyard komt in het boekjaar dat eindigt op 31 maart uit op een omzet van 4,17 miljard euro, of een daling met 1,7 procent. De brutobedrijfswinst (rebitda) zakte met 3,8 procent, tot ruim 140 miljoen euro. Dat komt niet als een verrassing, want op 2 mei gaf het bedrijf al een winstwaarschuwing.

De nettowinst klokt af op 3,4 miljoen euro en het dividend blijft stabiel op 20 eurocent per aandeel.

Volumeverlies

'Het voorbije jaar navigeerde Greenyard door onrustige wateren', zegt CEO Hein Deprez bij de toelichting. 'De resultaten waren onder de verwachting omwille van prijsdruk in onze voornaamste markten en een aantal eenmalige kosten. We hebben volumes verloren in een aantal van onze kernmarkten voor de afdeling Fresh, wat ook de voornaamste oorzaak is voor de daling in omzet en brutobedrijfswinst van de groep.'

De versactiviteiten van Greenyard verloren volumes in Duitsland en, in mindere mate, in België. De groep kondigde al enkele maatregelen aan. In Duitsland gaan twee distributiecentra dicht en in België kondigde Greenyard onlangs een grotere samenwerking met Carrefour aan. Meer dan 1.500 verse producten - zoals vlees, vis en bereide maaltijden - worden toegevoegd aan het al bestaande gamma dat Greenyard Fresh levert aan de franchisewinkels van de supermarktketen.

De eenmalige kosten waar Deprez op hintte werden onder meer veroorzaakt door de mislukte overnamegesprekken met sectorgenoot Dole.