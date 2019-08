Telg zakenfamilie Versele stapt in snoepbedrijf Mr Mallo

De marshmallowfabrikant Mr Mallo, de grootste van Europa, is na een herschikking van de aandeelhouders weer helemaal in Belgische handen.

Het Britse investeringsfonds Perwyn, een vehikel van de Franse zakenfamilie Perrodo, heeft zijn aandelen verkocht aan Carly Versele, samen met het managementteam en Chris De Wolf, zo staat maandag in een persbericht. Financiƫle details werden niet meegedeeld.

Mr Mallo produceert 14.500 ton marshmallows per jaar in Wetteren, Sint-Gillis-Waas en in het Spaanse Alcoy. Het bedrijf is de grootste marshmallow-fabrikant van Europa, onder meer dankzij de focus op private label (huismerken, red.) en op innovaties als vegan en suikervrij.

Sinds 2015 was de onderneming -destijds opgericht als Confiserie Van Damme- in handen van het Britse private-equitybedrijf Perwyn. 'Onder hun leiding zijn we sterk gegroeid, onder meer met overnames in Belgiƫ en Spanje. Maar nu kiezen we voor stabiliteit en een langetermijnvisie', zegt CEO Robin Van Oudenhove.

Versele-Laga

De nieuwe eigenaar wordt het fonds van Carly Versele, van de bekende ondernemersfamilie achter diervoedingsgigant Versele-Laga. Maar een rechtstreekse band tussen Mr Mallo en Versele-Laga is er niet, beklemtoont Van Oudenhove.

'Carly Versele heeft in het verleden wel al een kleinere chocoladefabrikant overgenomen en heeft dus ervaring met zoetwaren. Bovendien heeft hij door zijn verleden bij Versele-Laga veel kennis over voedingsprocessen, die we bij ons bedrijf kunnen gebruiken om verder te professionaliseren'.