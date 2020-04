Ter Beke biedt aandeelhouders keuzedividend

Ter Beke, bekend van onder meer Come a Casa, snijdt in het assortiment en kampt met absenteïsme en tragere productielijnen. Het bedrijhf schrapt de doelstellingen voor 2020, en geeft aandeelhouders de keuze het dividend in cash of aandelen te ontvangen.

Ter Beke schrapt zijn prognoses voor 2020. Eind februari mikte het voor dit jaar nog op beter resultaat (ebitda) dan in 2018, maar 'gelet op de onzekere marktomstandigheden veroorzaakt door de pandemie' laat Ter Beke die doelstellingen los.

Het positieve effect van het hamstergedrag van consumenten lijkt al uitgewerkt. 'Dat leidde in de derde week van maart nog voor een zeer kortstondige stijging in de verkochte volumes in het retailkanaal, maar de verkopen in dat kanaal zijn inmiddels opnieuw naar niveaus van voor Covid-19.' Bovendien zijn de verkopen in het foodservice en out of home kanaal, omwille van de gedwongen sluiting van restaurants en grootkeukens, drastisch teruggevallen en is het onzeker wanneer dit terug zal oppikken.

De genomen maatregelen, vooral inzake social distancing, verplichtten ons het productassortiment te reduceren en een aantal productielijnen tijdelijk buiten gebruik testellen of de snelheid van de lijnen tijdelijk te verlagen. Ter Beke

Het coronavirus dwong Ter Beke ook 'massaal' te investeren in beveiligingsmaatregelen voor het personeel om de fabrieken draaiende te houden. 'De genomen maatregelen, vooral inzake social distancing, verplichtten ons het productassortiment te reduceren en een aantal productielijnen tijdelijk buiten gebruik testellen of de snelheid van de lijnen tijdelijk te verlagen', klinkt het.

Daar hintte topman Francis Kint eerder op in een interview met De Tijd. 'We gaan meer focussen op standaardproducten om de druk op de productie te verlagen', zei hij toen. De klassieke lasagne bolognaise kreeg bijvoorbeeld meer prioriteit dan speciale lasagnes. ‘Ook bij de charcuterie weren we speciale producten met kleine oplages. De supermarkten hebben begrip voor de situatie. Hun klanten zijn vandaag minder op zoek naar nicheproducten.’

Absenteïsme

Ook absenteïsme speelt het bedrijf in een aantal van haar fabrieken parten. 'Ik word ’s morgens ook wat vroeger wakker dan anders. Want ik wil weten hoe het met de afwezigheidscijfers in onze fabrieken zit', zei hij eerder, er aan toevoegenddat 15 tot 25 procent van het personeel thuis zat. Dat heeft niet alleen een directe kost, maar ook een indirect negatieve impact op de efficiëntie van de productie aangezien tijdelijke werknemers eerst moeten opgeleid worden.