Ter Beke geschorst door te vage info over overname

Het aandeel van vleesverwerker Ter Beke werd geschorst na de bekendmaking van de overname van de sectorgenoten Imperial Meat en Stegeman. De beurswaakhond FSMA eist meer duidelijkheid.

In een persbericht meldde Ter Beke deze ochtend dat het een akkoord heeft over de overname van de Belgische en Nederlandse activiteiten van de groep Campofrío (Sigma). Het gaat om broodbeleg onder de merken als Marcassou, Aosta en Stegeman. Bij de operatie zijn vijf fabrieken in België en een in Nederland betrokken.

In omzet lijkt de overname een quantumsprong, waarmee Ter Beke de eerder geuite ambitie om 1 miljard euro omzet te draaien kan halen. Maar de groep gaf in het persbericht geen enkele informatie over de omzet en de winstgevendheid van de activiteiten die ze wil kopen, en liet zich ook net uit over de prijs.

Het is opmerkelijk dat het bedrijf geen enkel cijfer vrijgeeft over deze cruciale transactie. Voor analisten is er wel toelichting voorzien in een call. Die werkwijze is niet naar de zin van de beurswaakhond FSMA. Die schorste de notering van het aandeel Ter Beke deze ochtend meteen, tot nieuwe informatie publiek is gemaakt.

Winst

In een apart persbericht van verkoper Sigma Alimentos klinkt het dat de verkoopprijs niet wordt bekendgemaakt. De groep geeft als indicatie wel aan dat de verkochte activiteiten vorig jaar goed waren voor ongeveer 1 procent van de brutowinst (ebitda) van de groep die 684 miljoen dollar (591 miljoen euro) bedroeg. Iets in de buurt van 5,9 miljoen euro dus.

Die toelichting van Sigma is zeer vaag, maar toont wel aan dat de ebitda in het coronajaar 2020 erg laag lag. Imperial Meat Products publiceerde in zijn jaarrekening een omzet van 237 miljoen euro. Inclusief het Nederlandse Stegeman zouden de overgenomen activiteiten goed zijn voor ruwweg 300 miljoen euro omzet.

Mede door de lage marges schatten waarnemers de overnameprijs in op tientallen miljoenen euro's.

Hoe Ter Beke Beke de overname zal financieren is nog niet duidelijk. Eind juni had het bedrijf ruim 10 miljoen euro in kas.

Ter Beke heeft zeker ruimte om schulden aan te gaan voor de overname. Vorig jaar kon Ter Beke de schuldenlast al met 25 miljoen euro terugdringen tot net onder 100 miljoen euro. In de eerste jaarhelft zakte de nettoschuld met nog eens 8 miljoen euro. De leverage (nettoschuld gedeeld door ebitda) daalde tot 1,5.

Ter Beke boekte vorig jaar een omzet van 728 miljoen euro . De groep puurde daar een ebitda van 37,1 miljoen euro uit. Netto was er vorig jaar een verlies van 2,5 miljoen euro, deels door de uitzonderlijke kosten van een reorganisatie.