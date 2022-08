Ter Beke investeert in Gentse veganistische snacks

Met een investering van een half miljoen euro in de Gentse starter Davai Dumplings zet de Oost-Vlaamse charcuteriemaker Ter Beke zijn eerste stappen in de groeiende markt voor plantaardige voeding.

Het Gentse Davai maakt al een drietal jaar veganistische dumplings, gevulde deegpakketjes met plantaardige ingrediënten die worden gestoomd of gekookt.

De oprichters Ruslan Podgaetskiy en Maybritt Devriese richtten Davai op na hun studietijd - de eerste 500.000 dumplings vouwden ze zelf met de hand - maar intussen is het Gentse bedrijf volop aan het groeien. Eerder dit jaar sloot het nog een deal met Colruyt, dat de dumplings aanbiedt in zijn eigen supermarkten en die van zijn dochter Bioplanet. Davai is ook actief in Nederland.

Lees meer De vleesvervanger is mainstream

Nu sluit het bedrijf een strategisch partnerschap met Ter Beke . De beursgenoteerde producent van charcuterie en bereide maaltijden investeert 520.000 euro in Davai en neemt een minderheidsbelang in het bedrijf. Tegelijk neemt de Oost-Vlaamse voedingsgroep ook de productie over en zet ze haar schouders onder de verdere internationalisering.

Groei in het VK

Daarbij staat vooral het Verenigd Koninkrijk op de radar. 'Ter Beke heeft daar al een bedrijf', zegt Podgaetskiy. 'Het is de bedoeling een flink deel van onze productie naar daar te verhuizen. In het Verenigd Koninkrijk is de markt voor plantaardige voeding en diepvriesproducten veel groter en dumplings zijn er veel bekender. Als het hier in België al lukt, moet het zeker kunnen in het VK.' Tegelijk kijkt Davai naar Duitsland als mogelijke nieuwe markt.

Het Gentse bedrijf gaat trouwens niet weg uit België. De productiefaciliteit in Schellebelle, waar tot 20.000 dumplings per dag worden gemaakt, blijft bestaan. 'We willen daar meer gespecialiseerde producten uittesten, die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op seizoensgroenten', zegt Podgaetskiy.

520.000 euro Ter Beke investeert 520.000 euro in Davai.

Dat een vleesbedrijf investeert in een specialist in veganistische voeding doet mogelijk de wenkbrauwen fronsen. Maar de Oost-Vlaamse groep probeert al een tijd voet aan de grond te krijgen in de groeiende markt voor vleesvervangers. Volgens analisten biedt die veel potentieel: analisten van ING schatten eerder dit jaar nog dat Europeanen tegen 2025 2,5 miljard euro zullen uitgeven aan vleesvervangers, tegen 1,9 miljard in 2019.