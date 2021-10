'Ter Beke kan marges verhogen met overname'

Ter Beke toont dat het klaar is voor nieuwe overnames. Slaagt de charcuteriemaker erin Imperial Meat over te nemen, dan schakelt hij een belangrijke concurrent uit en haalt hij merkproducten binnen. Twee keer goed nieuws voor de winstmarges.

Ja, Ter Beke probeert Imperial Meat over te nemen. Nadat de charcuteriemaker dinsdag nog had weerlegd dat hij overnamegesprekken voert met Imperial Meat, bevestigde het bedrijf de berichtgeving van De Tijd woensdag toch. Afgelopen zomer raakte bekend dat de Nederlandse en Belgische tak van Imperial Meat te koop staat. Het bedrijf boekt zo'n 300 miljoen euro omzet, onder andere met de charcuterie van Aoste en Marcassou.

De essentie Ter Beke bevestigt dat het met concurrent Imperial Meat spreekt over een overname.

Dankzij een overname kan Imperial Meat synergie boeken en bekende merken als Aoste en Marcassou binnenhalen.

De overname zou een opsteker zijn. Tot 2018 groeide Ter Beke fors, maar later kende het tegenslagen. Daardoor was er vorig jaar voor het eerst sinds 1999 verlies.

'Het is logisch dat Ter Beke naar dit dossier kijkt', zegt Fernand de Boer, een beursanalist van de bank Degroof Petercam. 'Als zo'n groot bedrijf te koop staat, moet je er als concurrent naar kijken. Al was het maar omdat je er zelf veel kennis door kunt opdoen.'

Merkproducten

Imperial Meat heeft twee troeven die Ter Beke zouden versterken. Ten eerste kan Ter Beke via de overname van Imperial Meat Aoste en Marcassou binnenhalen. Nu heeft de charcuterieafdeling van Ter Beke nog geen grote, eigen merken in portfolio. Het maakt bijna uitsluitend charcuterie voor de huismerken van de supermarkten.

'Met eigen merken zou Ter Beke zijn prijszettingsmacht verhogen', zegt Guys Sips, een beursanalist van KBC. De supermarkten overtuigen hun prijzen van huismerken te verhogen is moeilijker dan voor merkproducten. Als de producenten prijsstijgingen voor huismerken doorduwen, kunnen supermarkten naar een concurrent stappen. Dat is niet zo eenvoudig met populaire merken. Verliezen ze die, dan dreigen de supermarkten klanten te verliezen.

Zijn merkproducten verzoenbaar met de producten die Ter Beke maakt voor de huismerken? Sips: 'In zijn andere bedrijfstak toont Ter Beke dat merkproducten perfect kunnen bestaan naast huismerkproducten.' Hij verwijst naar de kant-en-klare maaltijden waarmee Ter Bek de helft van zijn omzet boekt. Die maakt het bedrijf zowel voor de huismerken als voor zijn eigen merk Come a Casa. 'Door beide aan te bieden bereik je zowel klanten die op hun budget letten als klanten die graag merkproducten kopen. Bovendien is het waardevol dat Ter Beke een supermarkt zowel merk- als huismerkproducten kan aanbieden.'

Daarnaast kan Ter Beke een concurrent uitschakelen door die zelf over te nemen. 'De sector moet consolideren. Er is veel concurrentie', zegt De Boer. 'Dat is te merken aan het feit dat de charcuteriemakers er vaak niet volledig of moeilijk in slagen de stijgende grondstoffenprijzen door te rekenen aan de supermarkten. Dat hebben we vorig jaar nog gezien toen de prijs voor varkensvlees hoog was.' De stijgende varkensprijzen waren een van de redenen voor de povere cijfers van Ter Beke in de voorbije jaren.

Telkens weer tegenkomen

Toch is Imperial Meat een speciale concurrent. 'Het is de enige die Ter Beke telkens weer tegenkomt als supermarkten op zoek zijn naar een bedrijf dat hen charcuterie kan leveren. Het zijn zowat de twee enige bedrijven in België die een volledig aanbod charcuterie kunnen aanbieden.' Andere, kleinere concurrenten zijn Charles (ex-Cock's Vleeswaren) en de charcuterie van Willy Naessens.

Met een overname kan Ter Beke kosten besparen. Die besparingen kan het inzetten om zijn winst te verhogen of terrein te winnen op zijn concurrenten. Fernand de Boer Beursanalist Degroof Petercam

Ter Beke zou een grotere speler worden met (onderdelen van) Imperial Meat erbij en kosten kunnen besparen. 'Dat kan het gebruiken om zijn winstmarges te verhogen of om terrein te winnen op de overblijvende concurrenten', zegt De Boer.

Of Ter Beke de buit binnenhaalt, valt af te wachten. Er zijn kapers op de kust, zoals de Britse Hilton Food Group.

In ieder geval toont Ter Beke dat het klaar is voor nieuwe overnames. Dat had voorzitter Dirk Goeminne afgelopen zomer al aangegeven. ‘We kijken permanent naar opportuniteiten en sluiten niet uit dat nog overnames volgen’, zei Goeminne toen. Hij droomt er al jaren van om van Ter Beke een bedrijf te maken met 1 miljard euro omzet. Vorig jaar bedroeg de omzet 717, 4 miljoen euro. ‘1 miljard euro omzet is bereikbaar. Dat heb ik enkele jaren geleden al gezegd. Ik sta er nog altijd achter.’

Tekenend was ook dat Ter Beke deze zomer Pieter Sanders aanstelde als CEO. Jarenlang was hij voor Puratos onder meer directeur Oost-Europa. De keuze was opvallend, want hij was nog nooit CEO. Maar hij deed wel veel overnames voor Puratos en integreerde de overgenomen bedrijven ook.

Het tij keren

Een overname van Imperial Meat zou een opsteker zijn voor Ter Beke. Het had de wind in de zeilen in 2018. Toen groeide de omzet in een jaar tijd met 37 procent dankzij de drie overnames die Goeminne - toen nog CEO - deed. De winst volgde.

Het tij keerde in 2019. Toen werd een overgenomen Nederlandse fabriek in verband gesteld met besmettingen met de listeriabacterie. De fabriek was herhaaldelijk gewaarschuwd door de Nederlandse overheid, maar het management deed weinig met die waarschuwingen.