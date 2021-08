Ter Beke krikt winst op ondanks nieuwe omzetdaling

De producent van fijne vleeswaren en bereide pastagerechten Ter Beke zag in het eerste halfjaar de omzet verder dalen, maar is weer licht winstgevend.

Ter Beke kende door de coronapandemie een moeilijk 2020 . Door het vele thuiszitten hadden mensen meer tijd om zelf koken in plaats van een kant-en-klare lasagne in de oven te steken. Bovendien kwam de verkoop van bereide gerechten aan de - gedwongen gesloten - horeca op een laag pitje te staan. De Britse foodservicedochter KK Fine Foods, die veel pubs bevoorraadt, werd daar sterk door getroffen.

Die trend lijkt nog niet voorbij, al maakt Ter Beke in zijn halfjaarrapport wel gewag van ‘een zeer gradueel herstel’ van de verkopen in het foodservicekanaal. In de eerste helft van dit jaar daalde de omzet opnieuw, met 4 procent tot 341,8 miljoen euro.

Dat was deels bewust: Ter Beke zette enkele niet-rendabele contracten in de vleeswarentak stop, wat daar in een afname van 3 procent resulteerde. Maar de grootste daling (-6%) deed zich voor bij de bereide gerechten en is het gevolg van de lagere verkopen in de horeca.