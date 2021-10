Ter Beke lijft Ardense Marcassou en Nederlandse cervelaat in

Het Belgische Imperial Meat Products is een producent van onder meer broodbeleg (Aoste) en Ardense worst (Marcassou) en is goed voor een omzet van ruim 230 miljoen euro en 650 werknemers op vijf Belgische sites. Eén daarvan bevindt zich in Ter Beke's thuisbasis Lievegem. De andere in het Gentse en in Champlon, in de provincie Luxemburg.