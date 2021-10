Ter Beke lonkt naar Imperial Meat

Ter Beke en zijn Britse sectorgenoot Hilton Food Group worden genoemd als kandidaat-kopers van Imperial Meat Products, het bedrijf boven de Belgische Aoste-charcuterie en de Ardense Marcassou-worst. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Ter Beke wil geen commentaar geven.

Deze zomer bleek dat de Spaanse worstengigant Campofrío Rabobank had ingehuurd om zijn vleesactiviteiten in de Benelux te verkopen. De verkoop zou Campofrío en zijn Mexicaanse moederbedrijf geld opleveren om in andere activiteiten te investeren.

De divisie in de etalage bestaat uit het Belgische Imperial Meat Products, een producent van broodbeleg (Aoste), Ardense specialiteiten (Marcassou) en gerelateerde activiteiten, goed voor een omzet van ruim 230 miljoen euro en 650 werknemers op vijf Belgische sites in het Gentse en in de Ardennen. Ook het Nederlandse charcuteriemerk Stegeman, met een fabriek in Overijssel, maakt er deel van uit.

236 miljoen omzet Imperial Meat haalt een omzet van 236 miljoen euro met ham, kipproducten, salami en paté.

De verkoop van die merkenportefeuille en uitgebreid productieapparaat wordt al wekenlang druk besproken in de sector en doet de concurrenten watertanden. Volgens onze informatie is de Vlaamse beursgenoteerde sectorgenoot Ter Beke een van de gegadigden. Ook de naam van het Britse Hilton Food Group, een beursgenoteerde gigant met 3,3 miljard euro omzet, valt regelmatig.

Merken

Ter Beke, dat al lang een omzet van 1 miljard euro ambieert, zou met een overname zijn vleesdivisie kunnen versterken met hogere volumes en de sterke merken Aoste en Marcassou. Ter Beke is in charcuterie vooral een producent onder private label, terwijl het in zijn divisie bereide gerechten met Come a Casa wel zelf een bekend merk kon uitbouwen.

Ook de interesse van Hilton Food Group, een actieve overnemer, is niet verwonderlijk. Filiaal Hilton Foods Belgium is dankzij een contract voor de levering van verpakte vleeswaren - van gehakt, over worsten tot koteletten - voor Delhaize een groeipool voor de Britse groep. Hilton Foods Belgium kende in juni wel een zware tegenvaller toen de productievestiging in de Gentse Skaldenstraat afbrandde.

Volgens verschillende bronnen liggen plannen op tafel waarbij Imperial in stukken wordt verkocht. De vijf Belgische sites van de vennootschap Imperial Meat zouden verdeeld worden over de kandidaat-overnemers.

Eén bron heeft het over een scenario waarbij de sites in het Gentse Cornby (kip) en het Destelbergse Amando (versnijden en verpakken) bij Hilton zouden belanden. Ter Beke zou de hand leggen op de Lievegemse hoofdzetel en salami-activiteiten, de Zwijnaardse paté- en hamfabriek Dacor en het Ardense Champlon Salaisons. Bij die laatste site hoort ook het merk Marcassou.

Aoste

Het merk Aoste losknippen wordt lastiger. Dat wordt gebruik voor producten van verschillende sites, van hesp, paté en salami tot kip en vegetarische producten. Het wordt door Campofrío en zijn Mexicaanse moederbedrijf Sigma gebruikt in tal van Europese landen voor vleesproducten, van Spaanse serranoham over Italiaanse prosciutto tot Jambon de Bayonne.

Ook de plannen met de Nederlandse fabriek en het merk Stegeman zijn nog niet duidelijk in dit scenario. Die zou minder dan de helft van de omzet van Imperial wegen. Ter Beke is in Nederland ook actief als versnijder van fijne vleeswaren voor retail. Hilton, goed voor een beurswaarde van omgerekend 1,1 miljard euro, is ook actief bij onze noorderburen. Hilton Foods Nederland levert er aan Albert Heijn en versterkte zich onlangs door de overname van Dalco, een specialist in vegetarische bereidingen.

Bij Ter Beke wil de nieuwe CEO Piet Sanders geen commentaar geven. Voorzitter Dirk Goeminne zegt niet in contact te zijn met Hilton Food. Op de vraag of Ter Beke alleen op Imperial Meat biedt, klinkt het ‘geen commentaar’.

Ter Beke Producent van fijne vleeswaren en bereide pastagerechten (Come a Casa).

Boekte in 2020 717 miljoen euro omzet en 2,5 miljoen euro nettoverlies.

De familie Coopman controleert 65,7 procent van de aandelen. De rest noteert op Euronext Brussel.

Heeft een beurswaarde van 205 miljoen euro.

Wordt geleid door CEO Piet Sanders. De voorzitter is de voormalige CEO Dirk Goeminne.

Telt twaalf fabrieken in vijf landen en 2.650 werknemers.

Toen Sanders (ex-Puratos) deze zomer werd aangesteld als nieuwe CEO, verklaarde Goeminne dat Ter Beke ‘permanent naar opportuniteiten kijkt’ en dat de groep ‘niet uitsloot dat nog overnames volgen’. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 717 miljoen euro.

De vele geruchten in de vleessector dringen ook door tot op de werkvloer. Er zijn vragen over een samengaan van Ter Beke en Imperial. ‘Er is vrees voor synergieën in de productie, maar ook in de administratie. De hoofdkantoren van Imperial en Ter Beke liggen bijna schuin tegenover elkaar in Lievegem’, zegt Bjorn Desmet van ABVV Horval Oost-Vlaanderen.

Imperial Meat Products heeft een verleden van veel eigenaarswissels. De Amerikaanse multinational Sara Lee kocht het familiebedrijf in de jaren negentig. Later kwam het in handen van het Amerikaanse Smithfield Foods en nadien bij het Spaanse Campofrío. Die Spaanse chorizoproducent zat een tijd onder Chinese controle, maar werd later ingelijfd bij de Mexicaanse voedingsgroep Sigma, een onderdeel van het conglomeraat Alfa.