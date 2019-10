Ter Beke poetste Nederlandse fabriek onvoldoende

Door gebrekkige hygiëne kon de dodelijke listeriabacterie jaren overleven in een fabriek van de charcuteriemaker Ter Beke. Dat werd niet duidelijk tijdens officiële inspecties, maar pas toen er al doden gevallen waren.

Heeft de Belgische beursgenoteerde charcuteriemaker Ter Beke fouten gemaakt in Nederland? Die vraag rijst sinds de Nederlandse voedselinspectie NVWA vrijdag zei er 'zo goed als zeker' van te zijn dat de afgelopen twee jaar zeventien mensen ziek werden, drie mensen overleden en een vrouw haar ongeboren baby verloor door vlees uit een Nederlandse Ter Beke-fabriek te eten. Zowel bij de slachtoffers als in de fabriek troffen wetenschappers van de universiteit van Wageningen dezelfde listeriabacterie aan.

Normaal moet een machine tussen het snijden door gereinigd worden, maar dat gebeurde niet grondig genoeg. Woordvoerder NVWA

Die leefde er al sinds 2017, meldt de NVWA. Haar inspecteurs troffen de ziekmaker door de jaren heen verschillende keren aan in de fabriek, maar nooit boven de wettelijke grens. 'Natuurlijk wil je die bacterie liever niet in je fabriek, maar wettelijk was er niks mis', zegt een woordvoerder van de NVWA.

Toch kwamen er uit voorzorg meer controles. Ook Ter Beke zelf onderzocht zijn vlees vaker. Maar nooit werd de alarmdrempel overschreden. Dat er al die jaren tóch problemen waren met de hygiëne in de fabriek, bleek pas op 31 juli.

Door de mazen

Toen stelde de NVWA vast dat de bacterie die - althans volgens de officiële verslagen - in lage concentraties leefde in de Ter Beke-fabriek, ook in de lichamen van zieke en overleden mensen aanwezig was. Bij de inspecties glipte de bacterie door de mazen van het net. Niet elk sneetje salami werd onderzocht.

Begin augustus plaatste de NVWA de fabriek onder extra toezicht. De inspecteurs stelden vast dat Ter Beke zijn machines niet correct schoonmaakte. 'Bij één machine versneed het bedrijf verschillende vleessoorten. Normaal moet de machine tussendoor gereinigd worden, maar dat gebeurde niet grondig genoeg', zegt de NVWA.

Het klopt niet dat we een boete kregen, maar we stonden wel onder verhoogd toezicht. Francis Kint CEO Ter Beke

Het bedrijf kreeg volgens de NVWA een boete. Hoe hoog die was, wil de Nederlandse voedselinspectie niet kwijt.

Toen bleek dat de bacterie ook afgelopen woensdag nog aanwezig was, ging de NVWA een stap verder. Ze sloot de fabriek en besloot dat alle producten uit de winkelrekken moesten.

Opmerkingen

Het klopt niet dat zijn bedrijf een boete kreeg, zegt Ter Beke-CEO Francis Kint. 'Het is wel juist dat we sinds de zomer onder verhoogd toezicht stonden. Maar elk bedrijf krijgt geregeld controleurs over de vloer. We hebben altijd correct meegewerkt. Nooit is een overschrijding van de norm vastgesteld.'