Ter Beke sluit Nederlandse besmette fabriek definitief

De Belgische voedingsgroep Ter Beke sluit een fabriek in Nederland. Ze was besmet met een bacterie, die waarschijnlijk geleid heeft tot de dood van drie mensen.

De fabriek in Aalsmeer van de maker van charcuterie en bereide maaltijden Ter Beke sloot in oktober op bevel van de Nederlandse voedselinspectie. Die zegt dat de fabriek waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de dood van drie mensen en een miskraam. Twintig andere mensen werden ziek na het eten van vlees uit de fabriek. Bij de slachtoffers werd dezelfde listeriabacterie aangetroffen als in de fabriek, bleek na DNA-onderzoek.

Renoveren

Ter Beke overwoog de fabriek te renoveren, maar uiteindelijk koos het beursgenoteerde Belgische familiebedrijf ze grotendeels te sluiten. 'De grootste hal gaat dicht. Een kleinere blijft open', zegt Soraya Faez van de vakbond CNV. 'Een renovatie was te duur. De bacterie zat in de muren'

De beslissing viel al een maand geleden, maar het nieuws sijpelde enkel door naar enkele regionale kranten. Ter Beke is niet bereikbaar voor toelichting.

Zo'n vijftig mensen worden ontslagen, melden de vakbonden. 'De voorbije week kregen de getroffen werknemers te horen dat ze het bedrijf kunnen verlaten', zegt Karel de Buyse van vakbond FNV.

Vogelvlucht

De sluiting kan nog voor meer jobverlies zorgen. Vijftig andere werknemers kunnen aan de slag in Ridderkerk, waar Ter Beke ook een fabriek heeft. 'Als ze niet op het aanbod ingaan, kunnen ze het bedrijf verlaten volgens de vertrekregeling die we opstelden met de directie', zegt Faez. De fabriek in Aalsmeer ligt in vogelvlucht 45 kilometer van die van Ridderkerk.

Schermvullende weergave Ter Beke moest tienduizenden kilo's vlees terugroepen in Nederland. ©ROBIN UTRECHT

Ter Beke heeft geen klanten verloren door het voorval, zeggen de vakbonden. 'Supermarktketen Jumbo is de grootste klant en de samenwerking blijft doorgaan', zegt De Buyse. Andere belangrijke klanten waren de supermarktketen Aldi en de horecaleverancier Sligro.

Andere Nederlandse fabrieken van Ter Beke nemen de rol van de fabriek in Aalsmeer over. 'Dat lukt met wat extra personeel en extra werkshiften', zegt Faez. 'De andere Nederlandse fabrieken hoeven niet te worden uitgebreid door de sluiting in Aalsmeer.'

Duur varkensvlees

In oktober zei Ter Beke dat de brutobedrijfswinst (ebitda) in boekjaar 2019 door de problemen in Nederland 10 procent lager uitvalt dan verwacht.

10 procent Kosten Door de problemen in Nederland valt de winst in 2019 10 procent onder de verwachtingen.

Analisten rekenden op 50 miljoen euro ebitda. Dat zou dus 45 miljoen euro worden. Voordien dacht Ter Beke even veel winst te maken als in boekjaar 2018

Ter Beke staat dit jaar ook onder druk door de hoge prijzen voor varkensvlees. In zes jaar tijd waren de prijzen nooit hoger dan vandaag.