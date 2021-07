Ter Beke strikt Puratos-manager als nieuwe CEO

De raad van bestuur van Ter Beke nam ruim de tijd om een nieuwe CEO te zoeken. Na ‘een grondige selectieprocedure’ viel de keuze op Piet Sanders, die van opleiding jurist is. Hij werkte achtereenvolgens bij Amylum Group (later Tate & Lyle Group) en bij Reynaers Aluminium.

De voorbije 17 jaar was hij aan de slag bij het bakkerijgrondstoffenbedrijf Puratos. Hij was er sinds 2014 lid van het uitvoerend comité in de hoedanigheid van managing director voor Noord- en Oost-Europa. Sinds 2020 was hij actief als ‘group channels & sales director’.