Ter Beke trakteert op hoger dividend

Margedruk

In absolute cijfers stegen zowel de bruto- (38,4 miljoen euro, +1,8%) als de nettowinst (17,8 miljoen euro, +36,4%), en dus is er ruimte voor een hogere winstuitkering. Per aandeel zal op 15 juni 4 euro bruto worden uitgekeerd. Dat is 0,5 euro meer dan vorig jaar, en de eerste verhoging in twee jaar tijd. In 2016 steeg het dividend van 2,5 naar 3,5 euro. Toen lag de roerende voorheffing wel lager. Netto blijft deze keer 2,8 euro over.