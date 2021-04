Tony’s Chocolonely koopt Borsbeekse chocolademaker

Tony’s Chocolonely, het Nederlandse bedrijf dat zich in de markt zet als producent van ‘slaafvrije’ chocolade, neemt zijn Borsbeekse leverancier Althaea-De Laet over.

De Laet is een familiebedrijf dat in 1960 werd opgericht. De chocolade wordt sinds 1987 ook onder de eigen merknaam Althaea op de markt gebracht.

De Borsbeekse fabrikant werkt al langer samen met Tony’s Chocolonely als leverancier van chocoladerepen en -tabletten. De Nederlandse fabrikant was al de belangrijkste klant en neemt het Belgische bedrijf nu helemaal over. Een overnamebedrag werd niet genoemd. Voor oprichters Alain De Laet en Ingrid Bryssinck is de verkoop een manier om de continuïteit te verzekeren.