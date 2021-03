Topinvesteerders laten Deliveroo links liggen

Belangrijke investeerders laten de beursgang van de Britse maaltijdbezorger Deliveroo aan zich voorbijgaan. Ze voelen zich ongemakkelijk bij het statuut van de koeriers en het stemrechtensysteem. Deliveroo van zijn kant blijft positief over de beursgang.

Deliveroo wil op woensdag 7 april zijn debuut maken op de Londense beurs, goed voor een miljard pond vers kapitaal. Het bedrijf wordt daarbij gewaardeerd tegen 7,6 miljard à 8,8 miljard pond, omgerekend 8,9 tot 10,3 miljard euro.

De 6 miljoen Deliveroo-gebruikers bestelden in het pandemiejaar 2020 voor 4,1 miljard pond gerechten, 64,3 procent meer dan in 2019. Het bedrijf blijft wel verlieslatend. Maar bij investeerders liggen andere aspecten van de beursgang moeilijk.

De essentie De Britse maaltijdbezorger Deliveroo maakt zich op voor een beursgang, maar grote investeerders blijven aan de zijlijn staan.

Er is kritiek op het statuut van de koeriers van Deliveroo.

Investeerders zijn ongelukkig over de stemrechtenstructuur van het bedrijf.

Sociale actie

In de aanloop naar de beursgang protesteren koeriers tegen hun arbeidsomstandigheden. In het Verenigd Koninkrijk, waar de zetel van Deliveroo is gevestigd, zouden ze zondag staken. De oproep gaat uit van een groep koeriers die niet aangesloten zijn bij een vakbond. Hun collega's die lid zijn van de vakbond IWGB plannen op de dag van de beursgang een actie. In Frankrijk riep de transportbond CGT op tot actie.

Ook in België is er controverse. In januari had Deliveroo in ons land 3.000 koeriers. 68 procent is student, een kwart heeft nog een andere job. Voor 5 procent is het de enige bron van inkomsten. De koeriers bouwen geen pensioenrechten op en hebben geen recht op betaald ziekteverlof. 'Schijnzelfstandigen', zeggen de vakbonden, en op hun aangeven spande het arbeidsauditoraat een rechtszaak aan. Een uitspraak komt er wellicht tegen eind dit jaar.

Twee statuten

Bij de vakbond BTB-ABVV is juridisch adviseur Stephanie Vanden Eede duidelijk: er zijn in België twee statuten, werknemer en zelfstandige. De koeriers van Deliveroo worden door dat bedrijf gecontroleerd via de app en zijn voor de vakbonden dan ook werknemers.

In januari zei topman Pierre Verdier van Deliveroo Belgium in een gesprek met De Tijd dat hij zijn koeriers een betere sociale bescherming wil geven. Hij steunt inspanningen van de Belgische regering om een systeem te creëren met 'meer evenwicht'. Verdier hield wel vol dat het model onder druk komt te staan als de koeriers volwaardige werknemers moeten worden. Maar ook de bonden houden het been stijf. 'Wij zijn tegen een derde statuut naast dat van werknemer en zelfstandige', zegt Vanden Eede.

Er zijn niet alleen sociale en juridische acties in diverse landen, ook de Europese Commissie buigt zich over een nieuwe aanpak van de 'gig economie'.

Investeerders

We willen investeren in bedrijven die niet enkel winstgevend zijn, maar ook duurzaam. Andrew Millington, Hoofd Britse aandelen bij Aberdeen Standard Investments

Deliveroo krijgt niet alleen tegenwind van bonden en koeriers. Legal & General Investment Management (LGIM), de grootste Britse fondsenbeheerder, zei dat het wellicht niet deelneemt aan de beursgang. De beheerder toont zich misnoegd over de aandelenstructuur. Een eerste soort aandelen levert aandeelhouders één stem per aandeel op. De tweede - exclusief bestemd voor topman Will Shu - 20 stemmen.

De Britse beheerders M&G, Aberdeen Standard Investments en Aviva Investors reageerden ook negatief, berichtte de Financial Times. 'We willen investeren in bedrijven die niet alleen winstgevend zijn, maar ook duurzaam', zo zei Andrew Millington, die bij Aberdeen het team aanstuurt dat met Britse aandelen bezig is.

Investeerders zeggen dat het wel degelijk anders kan. Just Eat Takeaway.com, met hoofdkwartier in Amsterdam, neemt mensen in dienst. Topman Jitse Groen sprak zich afgelopen zomer uit tegen werken met zelfstandige koeriers. Eerder moest sectorgenoot Uber Eats, eigendom van Uber Technologies, zijn 70.000 Britse koeriers al 'herklasseren' als werknemers na een belangrijke uitspraak van het Britse Hooggerechtshof.

Investeerders vrezen dat Shu de sociale kritiek slecht aanpakt maar door de duale stemrechten toch ongenaakbaar blijft.

Onze manier van werken is gericht op wat koeriers zeggen dat voor hen het belangrijkst is: flexibiliteit Deliveroo

Komt de beursgang in gevaar? Deliveroo toont zich opgetogen over de algemene interesse bij investeerders. Het minimaliseert de sociale onrust. 'Onze manier van werken is gericht op wat koeriers zeggen dat voor hen het belangrijkst is: flexibiliteit.' De tevredenheid van het merendeel van de tienduizenden koeriers zou op een hoogtepunt zitten.

Risicofactor

Dat neemt niet weg dat Deliveroo in het prospectus de sociale discussie erkent als een risico. 'Onze zaken zouden nadelig worden beïnvloed als onze koeriersmodel of onze benadering van het statuut van koeriers met succes wordt aangevochten of als wetswijzigingen vereisen dat we onze koeriers als werknemers moeten beschouwen', staat er. Het bedrijf zette 112 miljoen pond (130 miljoen euro) opzij voor eventuele juridische kosten.