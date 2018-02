Topman Guylian-moeder in de cel wegens omkoperij

Shin Dong-bin, de voorzitter van het Zuid-Koreaanse conglomeraat Lotte, deelt in de klappen in het schandaal rond de gewezen Koreaanse president Park Geun-hye.

Lotte, een van de grootste Koreaanse conglomeraten maar bij ons vooral bekend als moederbedrijf van de Belgische chocoladefabrikant Guylian, krijgt een nieuwe klap te verwerken nu sterke man Shin Dong-bin in Zuid-Korea veroordeeld werd tot 2,5 jaar cel wegens omkoperij.

Shin stond terecht in Seoel in een proces rond de steekpenningen die gevloeid zijn naar Park Geun-hye, de vroegere president van het Aziatische land die nog in de cel zit in afwachting van haar proces.

Samen met de topman van Lotte werden ook anderen berecht. Zo hoorde Choi Soon-sil, de gewezen geheime vertrouwelinge van de president, dinsdag niet minder dan 20 jaar cel tegen zich uitspreken wegens onder meer machtsmisbruik, corruptie en inmenging in staatszaken.

Taksvrije winkels

Choi was een van de spilfiguren in de omkopingszaak. Via haar betaalden Lotte en technologiegigant Samsung omgerekend 10,5 miljoen euro smeergeld in ruil voor gunsten van de president. In het geval van Lotte ging het om ruim 5 miljoen euro om een licentie voor taksvrije winkels te kunnen bemachtigen.

Shin geldt als een van de machtigste zakenlui van Korea. Hij is een van de zonen van de oprichter van Lotte en stuurt, ondanks zijn titel van voorzitter, het concern aan dat onder meer actief is als voedingsfabrikant, supermarktuitbater en hotelgroep. Zijn veroordeling heeft dan ook tot gevolg dat Lotte min of meer onthoofd achterblijft.

Vorig jaar was hij in een andere zaak ook schuldig bevonden aan corruptie, maar toen kreeg hij een celstraf met uitstel waardoor hij Lotte kon blijven leiden. Nu vliegt hij effectief achter de tralies. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Olympische Spelen

Shin was naar de rechtbank gekomen vanuit Pyeongchang, waar de Olympische Winterspelen worden gehouden. Lotte is een van de sponsors van de Spelen en probeert zijn imago op te krikken via dat sponsorschap. De veroordeling valt dan ook op een erg slecht moment.