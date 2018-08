Tot 50 procent minder groenten door droogte

De Europese groente- en fruitverwerkende bedrijven slaan een noodkreet. Door de hitte en de droogte krijgen ze forse klappen.

Deze zomer oogsten boeren in heel Europa 20 tot 50 procent minder bonen en erwten. Ook de oogst van ajuinen, courgettes en spinazie ligt tientallen procenten lager dan normaal.

De situatie dreigt nog erger te worden. In heel wat landen kan dit jaar geen tweede teelt spinazie, bonen en bloemkool gezaaid worden. De grond is te droog.

Europees klimaat

'Dit is voor groentetelers de ernstigste droogte in de afgelopen veertig jaar', zegt Profel, de Europese vereniging van groente- en fruitverwerkende bedrijven. '2018 is het derde jaar op rij waarin de sector de gevolgen draagt van slechte weersomstandigheden. Dat toont hoe kwetsbaar de Europese groentetelers en -verwerkers zijn voor de veranderende weersomstandigheden in Europa.'

Vooral bedrijven die groenten verwerken om ze nadien in te vriezen of in conserven te verpakken krijgen het hard te verduren, zegt Profel. De aanvoer van groenten ligt niet alleen fors lager, maar is ook veel onregelmatiger. Daarom lopen de productiekosten op.

In België zijn twee grote verwerkers van groenten actief: Greenyard en Ardo. De operationeel directeur van die laatste, Bernard Haspeslagh, luidde twee weken geleden de alarmbel. 'Als dit voortduurt in augustus, zitten we met een absolute ramp.’

Ook Greenyard raagt de gevolgen van de droogte. 'Voorlopig hebben we voldoend voorraden, maar als het zo doorgaat is er een probleem', zegt woordvoerder Dennis Duinslaeger. 'De kwaliteit van de groenten ligt ook lager dan normaal.'

Over de gevolgen voor de consument en de extra kosten voor het bedrijf kan Greenyard niks kwijt. 'Dat valt nog af te wachten.'

De groentebedrijven vrezen dat de problemen van de zomer in de herfst tot nieuwe problemen zullen leiden. Nu de ondergrond zo droog is, dreigen problemen op te duiken bij de kweek van witte en rode kool, spruiten, prei en boerenkool.