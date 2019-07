Tour-sponsor krijgt 117 miljoen euro boete voor Belgische sluipweg

Frankrijks grootste supermarktketen E. Leclerc omzeilde de Franse wet door in België producten te kopen. Het doel: druk zetten op leveranciers zodat die hun prijzen zouden verlagen.

De Franse minister van Economie Bruno Lemaire legt de Franse supermarktgroep E. Leclerc een recordboete van 117 miljoen euro op. Leclerc is in Frankrijk nog groter dan Carrefour. Bij ons is de keten niet actief, maar ze komt de laatste weken wel in beeld als sponsor van de Tour de France, ook bij de start van de wielerwedstrijd in Brussel.

Ook in ons land vechten supermarkten en leveranciers een prijzenstrijd uit. Colruyt gooide Lay's uit de rekken en Delhaize eiste lagere prijzen van leveranciers. Carrefour wordt verdacht van machtmisbruik.

België kent Leclerc niet, maar Leclerc kent ons land wel. Al drie jaar koopt de groep producten via België. Via ons land shopt Leclerc bij levensmiddelengiganten zoals Nestlé, Mondelez, Procter & Gamble en Unilever. Dat doet Leclerc via de Belgische vennootschappen Eurelec en Scabel. Die richtte het in 2016 samen op met zijn Duitse concurrent REWE.

Huiszoekingen

Beide sectorgenoten groepeerden zich om in tandem naar de voedings- en levensmiddelenmultinationals te trekken. Met zijn tweeën staan ze sterker en voeren ze de druk op leveranciers op om lagere prijzen te bedingen. Als die leveranciers niet ingaan op de eisen, riskeren ze dat zowel Leclerc als REWE - twee grote supermarkten in twee grote Europese landen - hun producten uit de rekken gooit.

Leclerc week uit naar België omdat de regels in ons land soepeler zijn. Als twee bedrijven aankoopcontracten regelen en elk in een ander land gevestigd zijn, mogen ze kiezen welke economische regels ze gebruiken: die uit land x of die uit land y.

200 miljoen AB InBev Twee maanden geleden kreeg brouwreus AB InBev van de Europese Commissie een monsterboete van 200 miljoen euro. De brouwer hield de prijzen voor Jupiler in ons land kunstmatig hoog.

Maar Leclerc heeft zich niet aan de regels gehouden, oordeelt de Franse concurrentiewaakhond. Die begon een onderzoek nadat leveranciers in 2018 een klacht hadden ingediend. Ze maakten gewag van bedreigingen en klaagden dat Leclerc illegaal handelde en hun producten uit de rekken haalde. De Franse overheid voerde huiszoekingen uit en controleerde 5.000 berichten en 8.000 pagina's documenten.

'Het is bewezen dat Leclerc zijn centrale Eurelec gebruikt heeft om de Franse wetgeving te omzeilen en grote prijsverlagingen heeft doorgevoerd bij enkele leveranciers zonder tegenprestaties', zegt de concurrentiewaakhond in een persbericht. 'Daarnaast heeft Leclerc vergeldingsmaatregelen genomen om de leveranciers zijn voorwaarden te doen aanvaarden.' Leclerc moet 117 miljoen euro boete betalen en de praktijken stopzetten.

Strijd

De zaak staat niet op zich. In heel Europa vechten supermarkten en leveranciers een prijzenstrijd uit. De Belgische concurrentiewaakhond verdenkt Carrefour en de groep Louis Delhaize (o.a. Match en Cora) ervan hun macht te misbruiken. Ook Colruyt vecht prijsconflicten uit met leveranciers. Begin 2018 vlogen de producten van Nestlé uit de rekken en eind vorig jaar waren Mars, Red Bull en Heineken hetzelfde lot beschoren.

Toen de Nederlandse supermarktgroep Ahold in 2015 het Belgische Delhaize overnam, was een van de doelstellingen lagere prijzen te verkrijgen bij leveranciers. Vlak na de fusie nodigde Ahold Delhaize zijn leveranciers met een dwingende vraag uit hun prijzen te verlagen.

Te dure Jupiler

Maar de leveranciers zijn ook geen doetjes. Twee maanden geleden kreeg de brouwreus AB InBev een Europese monsterboete van 200 miljoen euro. Jaren hebben de Belgen te veel betaald voor Jupiler, omdat AB InBev supermarktketens verhinderde in Frankrijk en Nederland goedkoper Jupiler in te kopen.

In Nederland verwijderde het bedrijf de Franstalige opschriften van het etiket, waardoor die eentalig Nederlandstalig waren. In Frankrijk deed AB InBev dat met het Nederlands. In België zijn tweetalige etiketten verplicht.